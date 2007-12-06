Пропуск за Евро-2

ЕЩЕ в 2002 г. для транспорта грузоподъемностью более 1 тонны в столице был установлен особый режим движения. В пределах Садового кольца и непосредственно по нему грузовики не могли ездить с 1 октября по 31 марта с 7.00 до 22.00. А в теплое время года (с 1 апреля по 30 сентября) въезд в центр для них был запрещен с 7.00 до 20.00. Ограничения снимались в выходные и праздничные дни. Затем некоторые из этих запретов стали действовать в пределах Третьего кольца. Такой режим был введен для того, чтобы хоть немного разгрузить город от пробок и улучшить экологическую ситуацию.

Но из установленных правил, конечно, делались исключения. Пропуска на проезд во внеурочное время выдает Управление ГИБДД ГУВД Москвы. Оно же контролирует, как исполняется постановление городского правительства. Московские власти дали гаишникам в этой области фактически неограниченную власть: хочу – дам пропуск, не хочу – не дам. Если что – сам же оштрафую. В нормативных документах не было НИКАКИХ правил или даже общих принципов, по которым одна организация получала пропуск, а другая – нет. Также не было четких оснований для отказа. Другими словами, если вы не получили пропуска с мотивировкой «лицом не вышел» – такое решение нельзя опротестовать.

В результате в вагонах метро и на интернет-сайтах появились многочисленные объявления: «Продам пропуск в центр города». Месячный пропуск стоит в среднем 5–10 тыс. рублей. Кроме того, утвердилась «такса» за проезд без пропуска в пределах Третьего транспортного кольца. Это «удовольствие» стоит 400–500 руб. за каждый пост. От такого положения вещей, ко всему прочему, страдала и экологическая обстановка. Гаишникам, естественно, было выгодно оформлять много пропусков в центр города. Поэтому они предпочитали выдать разрешения на въезд 10 «Газелям», чем одной фуре, которая за один раз могла перевезти тот же груз. Отсюда и пробки, и загазованность...

Прошло пять лет, прежде чем городское правительство решилось сменить эту порочную систему. Контроль и выдача пропусков остаются за гаишниками. Но в закон добавляются буквально три новые строчки – о том, что внутрь Третьего кольца могут въезжать автомобили, соответствующие экологическому классу не ниже Евро-2. Другими словами: есть у вас подтверждение, что грузовик выше Евро-2, – получите пропуск. Обычно отметка об экологическом классе делается в техническом паспорте автомобиля. Если такой отметки нет, подтверждение класса можно получить в специальном учреждении, создаваемом городским правительством, – Московской системе добровольной сертификации «Экологическая идентификация транспортных средств». Если гаишник, нарушив правило о Евро-2, откажет в пропуске, на него можно подать в суд. И получить не только пропуск, но и компенсацию за все дни, пока предприятие ждало груз.

«Введение новых ограничений на въезд большегрузного транспорта в центр города однозначно улучшит экологическую обстановку в столице», – утверждает Тимур Чернышов, представитель столичного Департамента природопользования.

Впрочем, из правила о Евро-2 будут исключения. В первую очередь для самого городского правительства: грузовики для муниципальных строек, снегоуборочная и прочая техника по-прежнему могут чадить в Москве на законных основаниях.