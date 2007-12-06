Сочинские амбиции Москвы

ЮРИЙ Лужков о помощи городу Сочи говорит часто и очень горячо: «Москва с огромным желанием и от всего сердца сделает все возможное для успешного проведения Олимпиады в Сочи». Однако, сколько конкретно готов оторвать от сердца москов­ский градоначальник, он пока не уточнил.

«У меня на столе лежит инвестиционная программа на три года. Никаких затрат на Олимпиаду в Сочи там не значится. Федеральный бюджет и сам прекрасно потянет это мероприятие, – считает председатель Бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игорь Антонов. – На сегодняшний день единственная статья расходов в московском бюджете, которую как-то можно привязать к Олимпиаде, – это развитие детского спорта. На олимпийский резерв городом выделяется 720 млн. рублей».

Видимо, строка о сочинской Олимпиаде появится в москов­ском бюджете на 2009 год. У каждого свои предложения, на что потратить деньги. «Все члены заявочного комитета говорят об экологических проблемах, – напоминает Олег Митволь, замруководителя Росприроднадзора. – Например, в Сочи необходимо как можно скорее наладить утилизацию мусора и полностью перестроить канализацию. По сей день сточные воды идут прямо в море... На мусор и водовыпуски, по моим подсчетам, требуется 2–3 млрд. рублей. Москва могла бы подключиться к решению любой из этих проб­лем».

Но амбиции столичных властей простираются куда дальше канализации. Они хотят развивать с Сочи совсем не то сотрудничество, которое практикуют с другими регионами. Столица, к примеру, строит 13 аэропортов в соседних областях, дома в Чечне, в Севастополе. Такие вложения скорее можно назвать благотворительностью, чем выгодными инвестициями. А от «сочинских» денег ждут прежде всего прибыли.

«С какой стати нам давать ­день­ги из городского бюджета на федеральную программу, если мы не получим от этого выгоды для Москвы?! – вопрошает депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Если нам предложат спонсорство, мы дадим несколько сот миллионов рублей. А если взнос принесет городу доход – «выкатим» десятки миллиардов рублей! Можем и своими мощностями помочь, если нам дадут федеральные деньги». Как удалось выяснить корреспонденту «АН», сейчас Москва планирует вложить в Олимпиаду в Сочи ориентировочно 45 млрд. рублей.

Мэр Лужков уверен, что в результате освоения новых территорий на побережье и реконст­рукции город Сочи станет единственным в России курортом мирового уровня. А курорт мирового уровня – это золотая жила, причем не только на время праздника спорта. Закрепиться в Сочи, стать собственником прибыльных объектов – вот что значит сегодня для Москвы вложить деньги в Олимпиаду. Пока у столицы в собственности только один санаторий «Приморье». И тот нуждается в расширении и улучшении. Между тем четверть всех отдыхающих в Сочи – москвичи. И все они страдают от ненавязчивого сервиса в городе будущей Олимпиады.

«Мы обязательно будем принимать участие в строительстве олимпийских сооружений в Сочи. Такую задачу поставил перед московскими строителями мэр столицы Юрий Лужков», – заявил первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Владимир Ресин. «Возможно, потребуются усилия московских строителей или помощь в разработке генерального плана развития города, прокладке тоннелей. Так мы готовы!» – добавляет депутат гордумы Иван Новицкий. Главное для Москвы – чтобы Федерация пригласила ее поучаствовать в сочинском проекте. На выгодных условиях.