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Не ищите в цирке кровь

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Не ищите в цирке кровь

Жестокость и жесткость – понятия разные

 РОССИЙСКИЙ цирк считается лучшим в мире. Но наших дрессировщиков с их питомцами не пускают во многие европейские страны. Это связано с тем, что нормы содержания зверей в наших цирках не соответствуют правилам, принятым в этих государствах. Да и в них они сильно различаются. На прошедшей конференции российским циркам предложили вступить в ЕЦА. Это уже сделали Московский цирк Никулина на Цветном бульваре и Ижевский цирк. И теперь Россия сможет принять участие в разработке общеевропейских норм содержания цирковых животных. А значит, иметь больше возможностей для зарубежных гастролей.

 Однако проблемы с гастролями – только одна сторона медали. Другая – хронический конфликт между цирками и Обществом «зеленых», противниками содержания зверей в неволе. Дрессировщик Мартин Лейси сказал на конференции, что люди должны знать о том, как на самом деле живут цирковые животные. Отчасти он затронул как раз этот конфликт. Многие наши артисты поддерживают его мнение.

 Народный артист России, дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев: «Цирковые номера с животными – это не только развлечение. Люди, особенно дети, должны видеть, как зверь и человек мирно общаются друг с другом. Тогда у них формируется бережное отношение к природе. У настоящего дрессировщика животные красивые, ухоженные, на манеже ведут себя свободно, спокойно. И по этому всегда можно понять, как артист обращается со своими питомцами. А тех, кто упрекает меня за то, что мои медведи в намордниках, я спрашиваю: «Почему английская королева надевает на лошадь седло?»  Звери должны работать в цирке. А вот человек с ними может работать не всякий. Дрессировщиков, которые мучают зверей, надо лишать права работать на манеже. Они не только наносят вред живому существу, но и создают негативное восприятие цирка».

Дрессировщик-садист – это миф

 ПОЧЕМУ возник миф о том, что дрессировщики издеваются над животными? Возможно, из-за манеры артиста держать себя на манеже. Некоторые, желая создать образ воина-гладиатора, выходят на арену с палками, которые мелькают перед мордами тигров, как сабли на поле брани. Создается впечатление, что несчастных тигров искололи острыми копьями. И что их еще ждет за кулисами – можно только догадываться. На самом деле, эти палки, сделанные из легкого алюминия, – просто бутафория. Они служат для того, чтобы дистанцироваться от хищника, показывают зверю границу, за которую ему не нужно заходить. Многие думают, что животных нельзя ничему научить, не прибегая к грубой силе. На самом деле, можно. Это и есть тайна дрессуры, которая передается из поколения в поколение. Так что не надо искать кровь в настоящих, цивилизованных цирках. Она вокруг них. В маленьких частных шапито, где работают не профессионалы, а любители-неудачники; в клубах, где сомнительная публика жаждет кровавых зрелищ.

НАШ АРГУМЕНТ

 ВОСЕМЬ лет назад Думой рассматривался Закон «О защите животных». Но решением и.о. президента он был отклонен. В результате пока у нас в стране действует только статья 245 УК о жестоком обращении с животными. По мнению Партии «зеленых», этого совершенно недостаточно. Для того чтобы привлечь к ответственности по этой статье, животное должно быть либо покалечено, либо убито. А если, например, человек привязал зверя и оставил без еды и питья, то он под статью не попадает.

На самом деле

 ДРЕССИРОВЩИК берет животное-малыша. Прежде чем начать его дрессировать, он заботится о нем, как родитель: берет к себе домой, кормит из соски, лечит от болезней. Артист выращивает не просто животное, а своего будущего партнера. Цирковые животные – это «хлеб» дрессировщиков, их успех и зарплата. Каким же неразумным и легкомысленным человеком нужно быть, чтобы «заморить» того, в кого вложено столько денег и сил? Это все равно что профессиональный водитель вдруг возьмет и начнет корежить свой автомобиль.

 Жестокость и жесткость – понятия разные. Жест­кость в дрессуре нужна. Так же, как и в воспитании детей, здесь без подзатыльников не обойтись. Что будет с ребенком, если позволять ему делать все, что он захочет?

 Безусловно, если человек лишает животное естественной среды обитания, то он должен позаботиться об условиях его содержания. В России, где больше стационарных цирков, сделать это сложнее. В большинстве стран артисты со своими питомцами выступают в шапито – передвижных цирках. Там вопрос «жилплощади» для зверей решается проще: на земле легче отгородить просторные вольеры. Директора наших цирков вместе с дрессировщиками выкручиваются, как могут: изыскивают средства, покупают земельные участки, строят вольеры на собственных дачных сотках.

 Мы попросили высказать свое мнение о существовании животных в цирке заместителя председателя Российского общества охраны животных «Фауна» Илью Блувштейна. «Животные в неволе – это рабы. Если уж животное содержится в неволе, то должно находиться в условиях, соответствующих его биологическим особенностям. Нельзя сетчатого питона держать в коробке из-под обуви! Что касается цирков, то там, действительно, все далеко не идеально. В Советском Союзе строго следили за содержанием зверей в цирках. Сейчас эта система рухнула. И то, что там творится, больше напоминает фильм ужасов, чем праздник для детей. Были, например, случаи, когда в частных цирках на глазах у ребятишек питона кормили живыми кроликами», – сказал он.

 Кстати, один из самых известных в мире цирков – канадский «Дю Солей» – принципиально ставит программы без животных. Впрочем, цирком в полном смысле слова его назвать трудно. Спектакли идут на сцене, а не на арене, и выглядят скорее как красивые, очень богатые шоу. А финансовую поддержку «Дю Солею» оказывает не только государство, но и Партия «зеленых». Именно за то, что они не используют в своих представлениях зверей. Но многие люди хотят традиционного цирка: с круглым манежем, со зверями и с запахом опилок. Неслучайно первый вопрос, который задают зрители, звоня в цирк: «Какие животные выступают у вас в программе?»

На чьей же стороне правда?

Однозначно ответить трудно. Существуют традиции, и животных в цирке всегда ждут. Но даже если сломать традицию, то возникнет вопрос – куда девать цирковых зверей? Выпустить их на волю невозможно – любые животные, не адаптированные к дикой природе, очень быстро погибнут. В зоопарках на всех места не хватит. Остается одно – улучшать содержание зверей. И касается это не только цирков. Сколько братьев наших меньших живут в частных домах в условиях, не соответствующих вообще никаким нормам, в том числе морально-нравст­венным.

 Директор Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин: «Меня удивляет, что, говоря о плохом обращении и содержании животных, часто подразумевают цирк. На самом деле, все зависит от человека. Можно мучить свою домашнюю кошку. Только об этом никто не будет знать. В цирке как раз больше контроля. Если станет известно, что дрессировщик мучает своих подопечных, его просто лишат права выступать и отберут животных. Как директор цирка я считаю, что животные на манеже должны быть. Это и наша традиция, и то, что создает совершенно особую энергетику циркового спектакля».

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