Новогодние сувениры отменяются

«ЕЩЕ два месяца назад мы раздумывали над тем, какими новогодними подарками сможем порадовать и удивить наших партнеров. На эти цели выделили 100 тыс. долларов. Но в итоге поняли, что будет лучше, если мы присоединимся к акции «Благотворительность вместо сувениров». А наши партнеры и клиенты получат красочные открытки, из которых узнают, что их подарок стал частицей покупки и установки в Томском НИИ аппарата вентиляции легких для детей. Его стоимость – 90 тыс. долл.», – отмечает начальник отдела маркетинга ИФД «Капиталъ» Александр Федотов.

Инвестиционная компания «Тройка Диалог» уже второй год подряд направляет свои «новогодние средства» на благие цели. В прошлом году деньги пошли на возведение дет­ских игровых площадок в регионах России и финансирование образовательных программ для детей-сирот. И в этом году немалый «новогодний бюджет» компании – 250 тыс. долл. – будет потрачен, как говорится, «с умом». Сотрудники компании поделились, что дарить и получать от партнеров «батареи» однотипных сувениров, – бессмысленное и обременительное для всех сторон занятие. «Не представляете, какое это было облегчение для всех, когда перед Новым годом в офисе никаких коробок, курьеров, суеты», – сообщили финансисты.

Недавно проведенное исследование компании «Комкон» показало, что идея передачи корпоративных «сувенирных» бюджетов на благотворительные цели набирает все большую популярность среди российских и международных компаний. Почти четверть опрошенных (23%) не отрицают возможности того, что их компания присоединится к инициативе «Благотворительность вместо сувениров». Почему бы и нет? По данным опроса, сегодня около 20% организаций ежегодно тратят на подарки и сувениры для партнеров и клиентов более 250 тыс. руб. и порядка 40% – от 100 до 250 тыс. рублей.

Кстати, самые популярные бизнес-подарки – алкоголь (72%), канцелярские товары (69%) и сладости (68%). Треть опрошенных компаний используют в качестве презента собственную продукцию (27%) или скидки на свои услуги (30%).