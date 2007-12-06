Цены на авиабилеты взлетели

ЧТО же, опять в ответе за все потребитель? В России и без того очень дорогие авиабилеты. А тут – под шумок всеобщего подорожания – нас опять заставляют дополнительно раскошеливаться?

Но, похоже, другого варианта у перевозчиков не осталось. Топливо, на которое приходится 40–60% расходов авиакомпаний, дорожало быстрее билетов. С 2004 г. по 2007 г. цена авиакеросина выросла в 3 раза. Ощутимо повысились и зарплаты сотрудников авиакомпаний. По нашей информации, инженер-механик, обслуживающий иностранные самолеты в Москве, в среднем зарабатывает 70 тыс. руб. в месяц. Командиру экипажа пассажирского лайнера платят 100 тыс. руб. в месяц. И даже при таких зарплатах в стране – дефицит пилотов.

Перевозчикам нужно отбивать растущие расходы. Поэтому они повысят так называемый топливный сбор. Сейчас в зависимости от дальности полета он составляет от 250 до 800 рублей. Через месяц-два сбор вырастет в 1,5 раза. На некоторых маршрутах он достигнет 1,7 тыс. руб., и билет станет дороже на 20–30%.

Спрашивается, почему сбор увеличивают на 50%, если топливо подорожало только на 30%? Авиакомпании решили действовать с упреждением. Со дня на день нефть пробьет магическую черту в 100 долл. за баррель. Поэтому потребители горючего не сомневаются, что оно будет дорожать и дальше.

Так что тем, кто собирается в полет, придется распахнуть бумажник пошире. Сильнее всего пассажиров «остригут» под Новый год. Осенью продажи авиабилетов шли вяло, и перевозчики в праздники попытаются вернуть упущенное. Так что, предупреждают эксперты, тем, кто захочет отправиться в полет на рождественские каникулы, билеты обойдутся в 1,5–2 раза дороже, чем год назад.