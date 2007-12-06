ЛДПР развивает и углубляет новую промышленную политику

РУКОВОДИТЕЛЬ МЦ «Сотрудничество» Константин Даценко подчеркнул, что промышленная политика – это главный приоритет любого цивилизованного и высокоразвитого государст­ва. А ее отсутствие превращает малый и средний бизнес в экономическую «раковую опухоль». Поэтому нам нужна модель промышленной политики, гарантирующая приоритетное положение России в обществе будущего, основанная на лучших достижениях национальной культуры и мировой науки.

Затем к «капитанам» экономики стран СНГ и российским соотечественникам с очередными тезисами о новой промышленной политике обратился лидер ЛДПР Владимир Жиринов­ский. По его словам, объем российского импорта уже сущест­венно превышает экспорт. И это вопрос политический, над которым нужно хорошо подумать – что лучше: делать свое, но плохое, или покупать чужое, но хорошее? Этот вопрос Жириновского остался пока без ответа.

Для повышения эффективности создания новой промышленной политики, по словам Константина Даценко, МЦ «Сотрудничество» взял на себя роль постоянно действующей коммуникационной площадки для организации прямого диалога между представителями власти и руководителями предприятий России и СНГ, которым предстоит работать в условиях создаваемой новой промышленной политики.

Встреча закончилась ставшим уже традиционным награждением лидеров экономики России и государств СНГ.

Почетные награды получили: Азат Перуашев (Казахстан), Александр Сергеев (Тольятти), Лариса Смирнова (Казахстан), Денис Артюхов (Казахстан), Геннадий Семеняков (Красноярск), Петр Пархомчик (Беларусь), Роман Солодченко (Казахстан), Иван Гайкович (Беларусь), Александр Мелкумов (Узбекистан), Олег Бахматюк (Украина), Иван Конев (Белгород), Сергей Рабинович (Москва).

Поскольку ряды приверженцев новой промышленной политики под эгидой ЛДПР стремительно растут, то есть над чем думать и «вождям» других партий. Тем более что недавно лидер «Единой России» Борис Грызлов на встрече с Президентом России прямо признал, что долгие годы термин «промышленная политика» находился под запретом. Такая вот специфическая демократия сложилась в современной России.