Телевизоры нон-грата

№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В ДАННОМ случае «насильственное» внедрение новых технологий оправданно. Если власти не «перетащат» страну на цифровое вещание, мы так и будем до скончания века смотреть телепередачи в «древнем» формате «секам», созданном еще в 1961 году.

Правда, на современное цифровое телевидение европейского стандарта ДВБ Россия перейдет не раньше 2015 года. Запуск нового вещания постоянно переносится. По информации «АН», причина затяжек – споры между Минсвязи и госкомпанией РТРС, управляющей вещательной сетью во всей стране. У каждого ведомства свой план развития и виды на госфинансирование.