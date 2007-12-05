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Умер Александр Мещерский

№ 49(83) от 05.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Умер Александр Мещерский

 ИМЕННО при его активном участии газета превратилась из малоизвестной пропагандистской брошюры общества «Знание» в одно из самых популярных и влиятельных изданий СССР, а затем СНГ. В 1990 г. газета добилась неслыханной популярности. Ее тираж составил не прев­зойденный до сих пор результат: 33,5 млн. экземпляров, за что она была внесена в «Книгу рекордов Гиннесса». В 1994 г. первой в России газета акционировалась и стала принад­лежать журналистскому коллективу. Этот нелегкий процесс от начала и до конца взял на себя и провел Александр Михайлович. Он стал первым председателем совета  директоров ЗАО «АиФ». Благодаря ему газета сумела без потерь преодолеть кризис 1998 года.

 Несмотря на тяжелую административную ношу, А.М. Мещерский продолжал оставаться журналистом. Он готовил статьи, делал интервью, касавшиеся в основном проблем экономики. О его доброте ходили легенды. Александр Михайлович всегда был готов помочь каждому сотруднику редакции. Но тяжкий труд не мог не сказаться на его здоровье, и в 2001 г. Мещерский ушел из редакции.

 Он умер от инфаркта после тяжелого авиаперелета. Пока мы живы, мы будем помнить тебя, Саша...

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