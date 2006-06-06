На участках начнет бить ток
№ 9(9) от 06.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
НА ПРОШЛОЙ неделе энергетический комитет Московской области утвердил тарифы на присоединение потребителей к электросетям. Теперь стать звеном энергоцепи физические лица могут за 550 рублей. Такая плата установлена для потребителей, которым для бытовых нужд требуется не более 15 кВт (этой мощности достаточно для того, чтобы «осветить» большой дом со всей необходимой бытовой техникой).
Если потребителю нужно больше 15 кВт, за каждый киловатт придется заплатить от 10571 до 12972 рублей. Чтобы присоединится к электросетям, обращайтесь в филиалы Московской областной электросетевой компании (адреса можно узнать в администрации района или на сайте www.moesk.ru). Если есть проблемы с подведением мощности к вашим домам, в филиале объяснят, в какие сроки вы сможете получить желанное электричество.
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