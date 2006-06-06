Во саду ли?

ПОРА цветения - лучшее время гулять по лесам и паркам. Но в Москве есть и такое место, где природную красоту можно посмотреть в концентрированном виде. Главный Ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (Ботаническая ул., 4) раскинулся на площади более 300 га. Здесь можно увидеть свыше 17 тыс. наименований растений со всей России, из Крыма, Средней Азии, Сибири, Кавказа, с Алтая, даже из Японии и Северной Америки.

Японский сад, дендрарий, оранжерея (куда, правда, нужно предварительно записаться на экскурсию) - далеко не полный перечень точек на карте сада, которые нельзя пропустить. Влюбленным точно понравятся тенистые аллеи и укромные зеленые уголки, где спрятались скамеечки. А семейные пары с детьми порадует благоустроенность сада и широкие просторы для детских игр. Летом сад открыт с 10.00 до 20.00 кроме понедельника и четверга.