Кто уволит милиционера?

НЕЯСНОСТЬ в определении этих понятий тормозит окончательное (закон уже принят в первом чтении) принятие Думой закона, возвращающего институт конфискации. Одни высокопоставленные правоохранители полагают, что конфисковывать необходимо только незаконно приобретенную собственность. Другие убеждены, что все имущество преступников является незаконным. Потому даже оформленное на родст­венников «добро» подлежит обязательному изъятию. Такого радикального подхода, в частности, придерживается экс-заместитель генпрокурора Владимир Колесни­ков - один из участников мероприятия. По его мнению, возвращение института конфискации есть «стержневой вопрос» противодействия коррупции.

А у депутата из Комитета по безопасности Александра Хинштейна антикоррупционная борьба вызывает много вопросов. Хотя бы потому, что серия громко озвученных отставок коррумпированных сотрудников МВД, по его признанию, до сих пор не состоялась.

- Более того, им продолжают давать официальные задания, и происходит это потому, что приказы министра не доводятся до личного состава.

Хинштейн уверен, что внутриведомственная процедура затягивается умышленно. Он не исключает, что мнимых изгнанников смогут восстановить в суде «уже зав­тра» по их же обращению. По данным статистики, на которые ссылается Хинштейн, «в отношении восьми из десяти подобных заявлений принимается положительное решение».

Все дело в том, что в стране «нет закона, позволяющего уволить милиционера». По информации депутата, закон о милиции, представленный Верховным Советом еще в 1991 г., не содержит четкого предписания по механизму наказания сотрудников ведомства. Там есть лишь общие слова о том, что взыскательные меры действительно предусмотрены «начиная с замечания и заканчивая увольнением». Но за что проштрафившемуся силовику надлежит объявить выговор, а за что уволить, из закона не ясно.

Внутри­ведомственная порука

ПОДГОТОВКОЙ документов на отстранение от должности в МВД занимается Центральная аттестационная комиссия (ЦАК). Но этот орган почему-то «не регламентирован». То есть его нет в законе, он утвержден лишь внутриведомст­венным приказом. А значит, никакой юридической силы ЦАК не имеет. Вот и выходит, что с коррупцией в рядах МВД разбираются в основном келейно, «не вынося сор из подразделений».

Александр Хинштейн считает необходимыми кардинальные изменения в сущест­вующем милицейском законодательстве. Вплоть до принятия нового закона. Но пока что, по его словам, в планах Комитета по безопасности стоит внесение поправок в дейст­вующий закон о милиции. Ими предполагается легализовать ЦАК и аттестационные комиссии в субъектах федерации. Преимущество этой нормы будет в том, что решение коллегиального органа, коим является ЦАК, согласно закону не может быть оспорено в суде. А значит, «возможность судиться у наказанных милиционеров попросту исчезнет».

Хинштейн рассказал, что законотворческая идея уже одобрена главой МВД Раши­дом Нургалиевым. Осталось закончить переговоры с министерством, предваряющие внесение поправок в Думу.