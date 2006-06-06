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Я тоскую по буржую

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Андрей Кончаловский ]

Я тоскую по буржую
Фото С. Хальзова

ПАЙПС утверждает, что «в неспособности России произвести большую и энергичную буржуазию обычно видят основную причину того, что она пошла по иному, в отличие от Западной Европы, политическому пути». Я же добавлю, что главная причина отсутствия русской буржуазии заключается в выборе Россией - с принятием православия - восточного пути развития. Во-первых, византийское православие осуждало идею личного обогащения, воспринимая деньги как зло, и, во-вторых, единственным истинным собственником всего в государстве был царь, власть которого обожествлялась.

Слово «буржуазия» происходит от «bourgeoisie» (франц.) - «горожане» и от «burgus» (позднелат.) - «укрепленный город». Собственно, средневековый город Западной Европы был социально-политической структурой, управляемой советом представителей торговцев и ремесленников, которые, в отличие от крестьян, не зависели от владельца земли - феодала. Эта самостоятельность «вольного горожанина», способного производить капитал, и стала основой для будущей политической независимости. По мере приумножения своего богатства горожане выступали против феодалов, добиваясь особых законов, делавших их город в буквальном смысле государст­вом, как правило, республикой. Так это было в XI - XII веках в Венеции или Генуе. Позднее, именно буржуазия выступала в качестве борца за народные права и сыграла решающую роль во время Великой французской революции XVIII века и Английской революции XVII века.

Итак, независимый город - явление, характерное лишь для западноевропейской цивилизации, так как это общность людей, обладающих правами, которых не было у сельских жителей.

Посмотрим, что было у нас. На Руси вместо независимых городов были военные поселения, которые защищали жителей от набега кочевников. Отсутствие суверенных городов в России объясняется, прежде всего, разницей русского и европейского характеров собственности. Если в Европе имущественный принцип строился на преумножении капиталов за счет развитой промышленности и цивилизованной торговли со всем миром, то на Руси, во-первых, всегда было просто мало денег, а во-вторых, соблюдался принцип вотчины. В России в XIII - XV веках вотчинами владели князья и бояре, и наравне с ними монастыри и духовенство.

Правда, два города - Новгород и Псков - пошли вразрез с вотчинными порядками царства русского и стали существовать как независимые республики. Но Иван Грозный не смирился с присутствием таких привилегированных очагов автономии, из которых могла бы вырасти настоящая город­ская цивилизация, и жестоким образом уничтожил эти города. Не побоюсь утверждать, что в тот исторический момент возможность для возникновения русской буржуазии была буквально утоплена в крови.

Политически бесправные торговые люди часто становились жертвами опричного произвола, их имущество пополняло казну и состояния окружавших трон «царевых слуг». Вспомните, как жаловались Хлестакову купцы на Городничего: «Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит...» До конца XIX века единственным владельцем всего оставался русский царь, который и раздавал и отбирал. И сложившееся в России в средние века убеждение, что путь к богатству лежит через дружбу и сотрудничество с властями, актуально и сейчас. До сих пор быть богатым в России «дозволяет» Кремль. Всем олигархам - как и при царе-батюшке - Кремль дает добро, и он же забирает «его» обратно. У Ходорковского «взял», а Абрамовичу «разрешил». Попробуйте опровергнуть!

Естественно, византийское отношение к богатству как к греху не способствовало развитию экономических учреждений в России. Первый банк - Касса Святого Георгия (коллективный банк Генуэзской Республики) - возник в Генуе в 1407 году. А Россия и в этом отношении опоздала на столетия: у нас банки открылись лишь в 1754 году.

Отмечу важный момент в истории западноевропейской буржуазии - вовлечение в политику. Чего не скажешь о России... В 1949 г. мой двоюродный дед - историк Дмитрий Кончаловский - напишет в своей книге «Пути России»: «Вплоть до начала 20 века русское купечество жило под сенью самодержавия и отнюдь не помышляло о том, чтобы самому стать на его место для управления страной. В массе своей оно оставалось верно исконным русским бытовым, политическим и религиозным устоям, и не испытывало на себе влияния каких-либо новых «идей». И я с грустью констатирую: у нас не было и пока нет буржуазии, потому что у русских так и не появилось правовое сознание.

В чем еще «обаяние» буржуазии? Мелкий буржуа - лавочник и ремесленник - это «артизан» (с фр. "аrtisan" - мастер), который живет своим трудом и создает продукт под своим именем. Это означает, что он отвечает за качество своей продукции.

И сегодня итальянский мясник и французский булочник отвечают за качество своей продукции. В Париже в каждом квартале в пять утра уже пахнет сдобой, потому что в 7 утра булочнику надо продавать круассаны и булки. Его знают по имени, а имя создает реноме - Человека с Репутацией.

На рубеже ХIХ и ХХ веков в России тоже появились торговые династии, чьи славные имена означали несомненное качество русского продукта - это и булочник Филиппов, и основатели мануфактур Прохоров и Зимин, и кондитеры Абрикосов и Леонов, производитель водки Смирнов... Но элита московского торгово-промышленного мира, к сожалению, была уничтожена большевистской революцией.

Без сомнения, глобализация и монополизация в продуктовой сфере ведут к резкому падению качества жизни. Теперь и в России есть все. Но в супермаркетах продается исключительно массовый, а значит, анонимный продукт. Кстати, подобные «безымянные» продукты появились в России еще при социализме. Думаю, многие помнят большие грузовые машины с надписью «Хлеб», «Молоко», «Продукты»... И нет смысла спорить с утверждением, что продукты «без автора» никогда не сравнятся с теми, в которые человек вложил не только свой труд, но и душу.

Но тем не менее ткань благополучной западноевропейской жизни «соткана» из продукции настоящих художников своего дела - мелких торговцев и ремесленников.

...Утром в Европе все еще пахнет «именным» сдобным хлебом, зеленщик раскладывает в лавке овощи, молочник развозит постоянным клиентам свежее молоко... Нет этого у нас в России, и я тоскую по буржую...

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Поднимут ли Россию новые буржуа?
Спросили мы граждан у символа нынешнего богатства страны - Центробанка РФ

Людмила Абина, 48 лет, товаровед, г. Елабуга:
- Не в богатстве отдельных людей состоит величие страны. Сегодня у России нет главного - идеи. Куда мы идем? Что хотим сделать, кроме как накормить население? Сытый живот - это мелкая идея в целом для нашей страны. Хотя на нее и клюет так называемый «средний класс». А основная масса людей за этой идеей не идет, сколько бы их ни зомбировало телевидение: покупайте, живите сегодняшним днем! Нужно предложить народу что-то по-настоящему большое, дело на много лет вперед, перспективу. Только тогда есть шанс поднять страну.

Вадим Ткачук, 35 лет, стоматолог, г. Пермь:
- Только буржуазия и способна поднять страну! Посмотрите в историю. Все ныне богатые государства - это те, где собственникам, производителям давным-давно дали полную свободу. Они вложили в собственное процветание и силы, и деньги, и инициативу - и разбогатели. А вместе с ними богатели и поднимались их страны! Германия и Япония 60 лет назад лежали в руинах, а сегодня их достатку завидует весь мир. Хочу, чтобы при жизни моих детей России тоже завидовал весь мир. И работаю на это. Ведь я тоже, по нашим меркам, буржуа...

Алексей Гаврилин, 43 года, начальник участка, г. Смоленск:
- Вы имеете в виду тех, кого называют «новыми русскими»? Конечно, не поднимут! Они единственное, что делают, - каждый год поднимают Россию в списке стран с самым большим числом миллиардеров. Мы еще не на первом месте? Ну, не беда - скоро будем! А что провинция перебивается с хлеба на самогон - им «по барабану». Им нет дела до процветания страны, и дальше своего кошелька эти скоробогатеи ничего не видят и видеть совершенно не хотят. У меня мужики на участке вкалывают с утра до ночи за 8 тыс. рублей. Вот кто сегодня поднимает страну!

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