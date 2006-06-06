«Коронная» свадьба

Что такое «глоток последней надежды»

«ВОЗЬМИТЕ деньги, товарищ инспектор» - эта фраза круглые сутки парит над дорогами нашей страны от Смоленска до Находки. Нужно быть большим оптимистом, чтобы поверить, что когда-нибудь ее занесут в словарь устаревших фразеологизмов.

Понятно же - заполнение существующей сейчас «простыни» протокола в среднем занимает около получаса. При нынешнем темпе жизни непростительно долго. Да и беготня с квитанциями сначала в Сбербанк, а потом в ГИБДД вряд ли кого-либо порадует. Какая, в конце концов, разница водителю: провалятся деньги в бюджет города или попадут в карман инспектора?

Когда патрульный останавливает водителя за подозрение в нарушении ПДД, в голове у шофера проносится, чаще всего, одна мысль: «Как скорее замять дело?» Практика показывает, что водительские деньги в большинст­ве случаев перекочевывают из широких шофер­ских штанин в широкие гаишные штанины без всякого принуждения.

Точнее, давление со стороны инспектора, как правило, имеется, но оно настолько психологически точно рассчитано, что сродни гипнозу. Противостоять ему могут только прожженные водилы с большим опытом.

Итак, шоферы-профессионалы делят гаишников на «волков», «зануд» и «рвачей». Большинство анекдотов именно про гаишников-«зануд». Для них ободрать водителя - это самоцель. Способов - миллион. Стоит на «жигулях» спортивный или импортный руль - наверняка не сертифицирован. Плати. Стекла тонированные - плати. Брызговик в дороге оторвался - плати. Поставил «лысую» запаску, лишь бы до дома дотянуть - плати.

«Зануда» облазит всю машину, постучит по колесам, покрутит баранку, вычисляя максимальный люфт. И в итоге все-таки оштрафует. Как правило, в свой карман. С годами «зануды» перерождаются в «рвачей» и перестают утруждать себя аргументами. Правда, активная дорожная жизнь «рвача» недолга: их довольно быстро отлавливает УСБ ГИБДД - подсовывают меченые купюры.

При задержании инспекто­ры-взяточники частенько съедают деньги. Выглядит это так: рука молниеносно ныряет в карман, а в следующее мгновение купюра скручивается в комок и отправляется в рот. Это называется «глоток последней надежды».

Почему нельзя жевать жвачку при «волке»

«ВОЛКИ» - самая элитная группа инспекторов. Они нюхом чуют, с какого водителя можно взять деньги, кого оформить официально, а кого просто отпустить. Беседа водителя с опытным автоинспектором - это целый обряд, спектакль с непредсказуемым финалом. Первый и самый распространенный вариант развития событий: водитель выскакивает из машины и быстро семенит к «командиру», на ходу доставая из кармана документы. Он не знает причины остановки, но уже готов покаяться и откупиться небольшим штрафом.

В такой манере общения есть свои плюсы для водителя: вопрос решается быстро, без промедления; штраф-взятка, как правило, минимальный; инспектор не переходит к другим вопросам - пройден ли техосмотр, укомплектован ли автомобиль, исправен ли. «Волк» и подавно доволен - именно эта категория водителей исправно кормит его семью.

Второй вариант: водитель выходит из автомобиля и ждет, пока инспектор подойдет. От такого типа можно ждать спора, угроз обратиться к высокопоставленному приятелю. Упрямца приходится ломать. «Волк» не спешит с объяснением причин остановки - зря, что ли, он столько топал к машине? Подойдя к автомобилю, всегда найдет, к чему придраться, - «волк» на короткое время превращается в «зануду». Для оформления протокола водителю неизбежно придется идти к милицейскому автомобилю. На минимальный штраф уже рассчитывать не приходится, и в конечном итоге измотанный водитель сам будет умолять «начальника» отпустить его «по-хорошему».

Тут «волк» решает, насколько «клиент» исправился: может принять мзду, а может пойти на принцип и протащить через все круги бумажного ада.

Третий вариант поведения: водитель не выходит из-за руля и общается с инспектором через приот­крытое боковое стекло, при этом, упаси бог, жует жвачку. Для «волка» это дерзкий вызов. Тем более сочетание жвачки и нежелания водителя покидать салон автомобиля указывает на большую вероятность присутствия алкоголя. Инспектор всегда найдет способ вытащить строптивого водителя из автомобиля: проверка номеров двигателя и кузова, проверка содержимого багажника.

На номера и поклажу ему, по большому счету, наплевать. Главное - водитель вышел из-за руля, ходит рядом и, к вящему удовольствию «волка», кипятится, старается поразить его своей эрудицией и знанием ПДД. Таких граждан (если они трезвые), опытные инспекторы, помучив, либо отпускают без штрафа, либо педантично составляют протокол с соблюдением всех тягомотных формальностей.

Инспектор-«лопух», и как этого добиться

ВПРОЧЕМ, дорожное водительское братство за семьдесят лет сожительства с автоинспекцией тоже выработало приемы самозащиты. Страдательным лицом, «лопухом», часто оказывается не дорожный хулиган, а гаишник. Арсенал средств, которыми нарушитель может воздействовать на инспектора, чтобы избежать штрафа, необыкновенно широк: от шутки до мордобоя.

Профессиональный водила, стоит его тормознуть за нарушение, мгновенно становится тонким психологом. Травит анекдоты, байки, заводит разговор о погоде, проб­ках. Иные могут через пять минут показаться лучшими друзьями. Ну, как на такого милого человека протокол составлять? В качестве классического примера можно привести реальный разговор между инспектором и мужичком, на скорости пролетевшим под знак «40»: «Превышаем?» - «Немного». - «Ничего себе немного - почти на сорок километров!» - «А какой сегодня рекорд дня? - вдруг интересуется мужик. - Какая самая высокая скорость сегодня была здесь зафиксирована?» - «Сто двадцать!» Вроде бы ничего не значащий вопрос, а отношение инспектора к нарушителю уже совсем другое - мягче, лояльнее.

Некоторых водителей выручает хорошо подвешенный язык и жестикуляция рук. Кого-то - знание законов в целом и правил дорожного движения в частности. Многое зависит от того, при каких обстоятельствах автомобиль остановили и какие предъявили претензии. Если нарушение незначительное, водитель за собой вины не чувствует и напирает на беспощадную борьбу с коррупцией в стране.

Он записывает в блокнот фамилию и звание инспектора, номер его нагрудного жетона, номера патрульной машины. Грозит жалобой в суд. В таких случаях гаишник обычно находит предлог избавиться от строптивого водилы и ловит добычу полегче. Ведь не только у шофера, но и у инспектора нет желания продолжать общение в «соответствующих инстанциях».

Срабатывает такой довод: за рулем, мол, лет десять и никаких серьезных нарушений. Автоинспектор тоже человек. Как уже говорилось, в подавляющем большинстве они осторожны, проницательны и не столь жадны до шоферских денег, как кажется.

Забавнее, когда какой-нибудь лихач с воображением начинает разыгрывать драматические сцены. В его оправданиях могут фигурировать лежащие при смерти родственники, заводы, простаивающие без детали, которую он везет, срочные депеши к президенту и прочие землетрясения, которые обязательно произойдут, если товарищ инспектор их немедленно не отпустит.

У дам свои методы психологического воздействия, причем довольно грубые: «Почему вы, гаишники, всегда только женщин останавливаете? Лечиться надо, если проблемы со слабым полом! Виагру жри!» Если нарушение серьезное (например, алкоголь), психологическое давление на инспектора не подействовало, а актерская игра оказалось неубедительной, нарушители начинают предлагать «альтернативные варианты». Причем в ход идет и бартер: ящик пива, новые покрышки, телевизоры. Попадаются гражданки, которые штраф желают заплатить натурой.

Наконец, если ничем не удалось пронять принципиального инспектора, отчаянные головы идут на прямой конфликт. Встают, так сказать, не тропу войны. Недавно в Курганской области нарушитель покусал двух инспекторов ГИБДД. Водитель сбил десятилетнего мальчика, очевидцы вызвали наряд ДПС. Увидев приближающихся инспекторов, мужик с криком: «Живым не сдамся!» бросился с моста в реку Исеть. Гаишники нырнули вслед за разбушевавшимся безумцем и вытащили его из воды. Водитель отчаянно вырывался и умудрился до крови искусать милиционеров - будто пиранья. Выяснилось, что он был мертвецки пьян. Пострадавшим инспекторам пришлось делать прививки от столбняка.

Да, чего только за эти 70 лет не было...