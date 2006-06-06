Это вам не БАМ!

РИТМ жизни Кызыла размерен, как хоомей - знаменитое горловое пение тувинцев. Хоть время буднее, на улицах много праздной молодежи. Безработица набирала в Туве контрольный пакет - 51%. Так что большинству тувинцев спешить просто некуда.

При всем том Тува - богатый регион. Пока потенциально: залежами полезных ископаемых, разнообразием и красотой природы, самобытностью культуры, способными привлечь и инвестора, и туриста. И те и другие давно бы выстроились в очередь, если бы не одно «но».

Александр Брокерт, заместитель председателя правительст­ва республики, разворачивает на столе для совещаний карту Восточной Сибири:

- Смотрите, здесь Алтай, здесь - Саяны... получается, что Тува - анклав, изолированная от остальной России территория. Как Калининград, который окружают развитые европейские страны. А у нас - одна граница с нищей Монголией. И получается такой каменный мешок, который с внешним миром соединяет всего одна дорога - М54. Поэтому экономика у нас убыточная, замкнутая на себя, ориентированная на потребление. До 80% бюджета Тувы составляют дотации из федерального центра.

Для того чтобы в республику пошел приток капитала, нужно вывозить свою продукцию на внешние рынки. А как? Если, например, доставлять уголь до железной дороги автотранспортом, он подорожает на 500 руб. за тонну, что выше себестоимости добычи. Поэтому нам нужна «железка» от Кызыла до Курагино в Красноярском крае. Это дорого, 459 км по горам, но необходимо. Мы просчитали, что, если заработают дорога и Элегестское месторождение, республика перестанет быть дотационной... В Кремле это понимают: на июньском инвестиционном форуме в Питере к нашему стенду подошел Герман Греф и сказал, что считает проект железной дороги Кызыл - Курагино одним из самых интересных. И не только он лично, но и Президент РФ. Красноярский губернатор Александр Хлопонин тоже уверен - «проект, необходимый для наших регионов».

В Туве эту необходимость понимают все, интересующиеся историей вопроса. Как мне сказал Евгений Осердцов, генеральный директор корпорации «Тува»: «Вы вопрос задаете риторический - какой умный человек скажет, что дорога не нужна?» Но есть «особые условия», которые периодически озвучиваются оппозиционными правительству республики депутатами нижней палаты тувинского парламента.

Доводы оппозиции лучше всех обобщил мне кызыльский таксист Мерген:

- Если железная дорога будет, - криминала, конечно, ме­ньше станет, работа у людей будет. Но в хурале говорят и в газетах пишут: приедет много русских, тувинцев ас... асими... растворят, в общем. И природу испортят. И денег слишком много нужно - украдут из бюджета.

Тем не менее Мерген в своей осведомленности - скорее исключение, чем глас народа. Прохожие на улицах Кызыла, мнением которых я интересовался, как правило, еще меньше знали о будущей дороге.

А вот настоящий представитель оппозиции, депутат хурала Виталий Бартына-Сады, в прошлом - крупный милицейский чиновник, высказался осторожно:

- Такой проект был разработан в 1985 г. в СССР. Но уже тогда от него отказались, решили, что слишком дорогостоящий. Кроме того, депутаты не получили официальной информации: сколько будет стоить строительство, кто инвесторы... И я думаю, что дорогу на самом деле нужно тянуть через Монголию - в Китай. Это более перспективно экономически. Среди местных жителей нет специалистов, их будут привлекать только в качестве грубой рабочей силы. Специалистов привезут из соседних регионов. Их будет много, они придут со своими обычаями. Возникнет угроза ассимиляции коренных тувинцев, которым будет трудно сохранить свою культуру, самобытность.

Странно было бы, если бы оппозиционеры не возражали, - на то и оппозиция. И правда, непрозрачность... ассимиляция... Но мои сомнения развеял Евгений Осердцов:

- Проект, его основные финансовые показатели неоднократно комментировали в федеральных СМИ. У нас все прозрачно, и мы уверены в его рентабельности. Кроме того, говоря о социальном эффекте, давайте помнить, что и строителям, и шахтерам понадобятся жилье, продукты, бытовое обслуживание - это дополнительные рабочие места. А самобытность Тувы... мы все, кто здесь живет, заинтересованы в том, чтобы ее сохранить. Я, например, коренной кызылец не в одном поколении - есть здесь местечко Осердцовская Заимка, кто-то из моих предков основал...

Напоследок я заехал на давно действующий Ка-Хемский угольный разрез, обеспечивающий республику топливом - главным образом, в долг. Задал рабочим и инженерам все тот же «дурацкий» вопрос - нужна ли Туве железная дорога? Мнения разделились. Отчасти потому, что Элегестское месторождение станет конкурентом Ка-Хемскому. Отчасти потому, что некоторые считают корнем бед тувинской экономики недостаточность дотаций в сельское хозяйство. Наиболее спонтанной оказалась реакция начальника отдела сбыта разреза Сергея Ефанова: «Дорога? Нужна как воздух».

Курагино - кызыл

УСИНСКИЙ тракт - федеральная автотрасса М54 Кызыл - Абакан. На выезде из Кызыла - субурган - буддистский символ, отгоняющий злых духов от города. Всего их четыре - по количеству сторон света. Когда ставили первый из них, монахи из Управления Хамбо-ламы объявили, что побудило их к этому священнодейству ухудшение криминогенной обстановки в Кызыле...

Впереди - четыреста километров шоссе-серпантина. Путь через перевал, где снег не тает даже летом. За окном автомобиля проносятся такие горные виды, что дух захватывает. Время от времени, как нежданный подарок взгляду, из зелено-коричневого рельефа скал и тайги выступают ярко-желтые поляны цветущих жарков.

По трассе особо не разгонишься - всего две полосы, подъемы, повороты. Нам понадобилось четыре с половиной часа, чтобы добраться до уже красноярского райцентра Курагино. Здесь горы - вдали, на горизонте, а вокруг стелется холмистая степь, разделенная рекой Тубой, на берегу которой стоит поселок. Здесь проходит участок железной дороги Абакан - Тайшет и должна появиться большая грузовая станция, соединенная веткой с Кызылом.

С ним согласен замглавы администрации района Николай Петрухин. Он уверенно перечисляет все выгоды, которые принесет Курагино «железка». Говорит об освоении новых месторождений - рельсы лягут неподалеку от целого «букета» залежей полезных ископаемых. Дорогу с нетерпением ждут: время от времени в администрации раздаются звонки от желающих заранее «записаться на работу». Петрухин, как и все здесь, надеется на принятие «окончательного решения» Кремлем и скорое начало проектных работ. С одним, правда, не согласен и несколько раз поправлял меня:

«Извините, но дорога будет называться «Курагино - Кызыл», а не наоборот. Строить-то начнут отсюда!»

В общем-то, не так важно - откуда. Главное - начать. Потому что старт такого проекта, первого по масштабности за весь пост­перестроечный период, будет означать не только возможность социального и экономического роста для Тувы. Он докажет, что Россия вышла на новый уровень развития, что нашей стране такие задачи по плечу.

Уголь - высший сорт

Михаил Стуков, заместитель генерального директора Восточного углехимического института (ВУХИН):

Наш институт проводил экспертизу этого месторождения. Элегестский коксующийся уголь по своим технологическим качествам уникален и ценен для черной металлургии. И по важнейшим характеристикам превосходит якутский. Он легко найдет сбыт и на российском, и на мировом рынках, испытывающих дефицит качественного коксового сырья. Если Кызыл и Курагино соединит двухпутная железная дорога, то вполне прогнозируется добыча 2,5 млн. тонн угля в год. Безусловно, уже экспортные объемы. Так что это не новый БАМ.

По тибетскому рецепту

Алексей Мельников, бывший вице-премьер правительства Тувы:

Мы планируем провести международный тендер на проектирование железной дороги. Необходимо по максимуму использовать современный международный опыт проектирования и строительства железных дорог. Вот возьмите, например, Китай, где построили железную дорогу в Тибете на высоте более 4 тыс. метров.

Общая стоимость строительства дороги составляет 74634,77 млн. рублей. Мы готовы финансировать 30% из этих затрат и ждем документального подтверждения участия в нем государства. Хотя, с учетом создания угледобывающего комплекса в Элегесте, получается почти 50 на 50. Конечно, это крупный проет, и мы рассматриваем возможность привлечения потенциальных партнеров, отечественных и зарубежных сталелитейных корпораций, кровно заинтересованных в поставках элегестских углей. Мы рассчитываем окупить затраты за 11 лет. А бюджет Тувы, если строительство начнется в этом или следующем году, к 2012-15 гг. перестанет быть дотационным, поднявшись до 10 млрд. рублей.