Спеть живьем мешает аппаратура

– БЫВАЕТ так: артист приезжает на гастроли в какой-нибудь провинциальный город, где очень плохая аппаратура. Она просто не позволяет хорошо спеть «живьем»! А зрители приш­ли получить удовольствие от концерта. Нельзя же обмануть их ожидания... Но это большая беда прежде всего маленьких городов. В Москве с этим проще. И с аппаратурой все в порядке. Поэтому в вышедшем законе есть своя правда и необходимость. Хотя мне кажется, что для начала было бы неплохо принять закон о борьбе с пиратством, а потом уже можно думать про фонограмму.

В Москве я родился. И та энергия, тот ритм, которым живет сегодня город, совпадает с моим внутренним биологическим ритмом. Конечно, я очень устаю и раздражаюсь от пробок. Но ничего не поделаешь. Меня также сильно раздражают люди, бросающие мусор себе же под ноги. Я бы не просто запретил сорить, но и установил бы за это очень серьезное наказание. Еще хотелось бы, чтобы в городе больше зданий подсвечивали ночью. Не только в центре города, но и на окраинах.