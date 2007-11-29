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«Украина» не выдержала морозов?

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МЕЗЕНЦЕВА ]

 СНАЧАЛА официальные власти заявили, что в «Украине» обрушился всего лишь кусок штукатурки-лепнины и волноваться не о чем. Потом расширили масштаб бедствия до вазы, якобы шумно упавшей на козырек подъезда. Потом признали, что дело все-таки в башенке. И выдвинули предположение, что она не выдержала перепада температур: мол, в микротрещины попала вода, которая замерзла и нарушила целостность конструкций. Версия, надо сказать, довольно хлипкая... Гостиница «Украина» стоит с 1957 г., и до сих пор любые морозы, дождь и снег были ей не страшны. Причем в день обрушения погодные условия не были экст­раординарными: снег, 9 градусов ниже нуля.

 По словам жителей «Украины» (в боковых корпусах гостиницы расположены 254 квартиры), строители изначально обращались со зданием довольно варварски. При том, что гостиница – памятник архитектуры и охраняется государством. Как утверждают жители, в ходе ремонта строители отбойными молотками сбивали облицовку и сносили перекрытия. По обывательской версии, в башне также было удалено несколько внутренних стен. Это привело к тому, что башня обрушилась внутрь здания на два, а то и на семь этажей. Такая точка зрения кажется куда более правдивой, чем официально-«метеорологическая». Впрочем, проверить высказывания горожан невозможно: посторонним вход на территорию гостиницы строго воспрещен. Хозяин – барин. А хозяин есть – акции гостиницы были проданы московскими властями частным лицам. В рамках программы по сносу и реконструкции ветхих гостиниц.

 Об этой программе стоит сказать отдельно. Предполагается, что после ее реализации «гостиничная Москва» расцветет. Только пока все получается наоборот. Если истории со сносом «России» и «Москвы» широко обсуждаются, то про «Будапешт» или «Минск» вспоминают уже немногие.

 В ведение гостиницы «Будапешт» в конце 1990 г. попал доходный дом конца XIX в. – историческое здание на Неглинной улице. В 2004 г. несчастное строение угодило под горячую руку реконструкторов. Сначала собирались разобрать верхние этажи бывшей «доходки» и приладить на их место надстройку, развивающую историческую фасадную тему. Работы начались, но что-то не заладилось. В итоге здание снесли.

 А в марте этого года снесли «Минск» – вместе с ним был разрушен и доходный дом в Дегтярном переулке работы известного архитектора Ольгерда Пиотровича. Эту «доходку» ликвидировали ради того, чтобы увеличить площади нового отеля.

 Сносят исторические здания самих гостиниц и исторические строения вокруг них. Все ради увеличения количества мест в отелях. Только эти места, видимо, скоро окажутся невостребованны. На какие исторические здания в Москве можно будет посмотреть туристам? Разве что на Кремль...

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