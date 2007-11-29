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Рядовые дорожной армии

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Рядовые дорожной армии

 ТЫСЯЧИ нарушителей и армия служителей порядка противостоят друг другу. Наиболее тяжелые «бои» ведутся на  северо-западе и юго-востоке Москвы. Эти направления считаются наиболее тяжелыми. Из пятнадцати самых сложных перекрестков города три находятся на Волоколамском шоссе и три – на Каширском. Инспекторы их называют «долинами смерти», «проклятыми местами». А ведь когда-то Москва была спокойнейшим городом. До 1897 г. водителей Москвы, сбивших пешеходов, даже не наказывали, считая, что последние виноваты сами.  Первые регулировщики появились в 1918 г., а полосатые палочки – в 1922-м. Постовые в первой половине прошлого века  считались элитой  милиции.  Сегодня  среднестатистический «уличный человек», инспектор ГИБДД, – это  мужчина 25–35 лет, рост 170–175 см, житель Москвы или Московской области. На инспекторах лежит огромная нагрузка. Ежедневно мимо постов ГИБДД в Москву только въезжает до 600 тыс. автомобилей. При этом автовладельцы и сотрудники ГИБДД всегда стояли и будут стоять по разные стороны баррикад. Водители миганием фар предупреждают встречные машины о засевших в засаде гибэдэдэшниках, а у блюстителей  порядка тоже есть своя система оповещения.

 Им достаточно взглянуть на водительское удостоверение, чтобы «прочесть» оставленное коллегой послание: «денег не брать» или «иметь по полной». Инспектора метят в документах фотографии проблемных клиентов при помощи простой иголки. Если дырку «просверлили» на носу – значит, водитель неоднократно предлагал деньги за пьянку; если невзначай «выкололи» глаз – это человек агрессивный, будет отстаивать свои права до конца; дырочка на лбу означает жадность и скандальность; «сережки в ушах» носит правдолюбец со связями…

 Нет гаишника, который бы за годы своей службы ни разу не стоял на пороге смерти. В автомобильных катастрофах гибнут не только водители и случайные прохожие, до 7% от общего числа жертв – автоинспекторы и постовые милиционеры. Инспектор имеет право применять оружие для остановки транспортного средства, если водитель создает реальную опасность для жизни людей. Инспекторы тренируются на выполнение четырех точных выстрелов за 10 секунд. Перестрелки водителей с сотрудниками ГИБДД Москвы, к сожалению, случаются каждый месяц… Обо всем этом в пятницу поведает ведущий передачи «Московские профи» Павел Майков.

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