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Народный автомобиль Советского Союза

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ОСЕНЬЮ 1955-го на европей­ском рынке появился крошка «Фиат-600» – шедевр итальянского конструктора Данте Джакозе. С инициативой создания советского народного автомобиля выступил министр автомобильной промышленности Строкин. Его поддержал замдиректора НАМИ Либгард. На Западе закупили полтора десятка микролитражек различных марок. И после сравнительных испытаний мнения совет­ских экспертов совпали: самый удачный из них «Фиат-600».

Минавтопром поручил разработку советской микролитражки заводу МЗМА. Ответст­венным за реализацию проекта назначили главного конструктора завода – Александра Федоровича Андронова. Советский народный автомобиль решили сделать заднемоторным, с независимой подвеской задних колес. Но сроки на проектирование машины, получившей заводское обозначение «Моск­вич-444», установили сжатые. Поэтому осенью 1956 г. советские инженеры приступили к прямому копированию итальянского образца.

На МЗМА прислали несколько «Фиат-600», часть из них разобрали и начали снимать чертежи. И вот тут начали выясняться нюансы. Полунезависимая подвеска передних колес «Фиат-600» на поперечной рессоре недолго терпела советские ухабы, и ее заменили на два поперечных пластинчатых торсиона, как у «фольксвагена». Выносливость возросла, но вместительность багажника, располагавшегося на носу машины, снизилась. Колеса «фиата» 12-го радиуса тоже не годились для наших дорог. И их размер увеличили до 13 дюймов. В результате передние колесные ниши еще больше потеснили багажник с боков, а задние сблизились настолько, что почти уперлись в голов­ки цилиндров оппозитного мотора. Пока двигателя для нового автомобиля еще не существовало, инженеры МЗМА использовали двухцилиндровый мотор от мотоцикла «Урал». Он развивал всего 17,5 лошадиной силы, но весил гораздо меньше фиатовского мотора с водяным охлаждением и чугунным блоком. Слишком глубокий масляный поддон висел, словно коровье вымя, сильно снижая дорожный просвет. Поэтому ступицы задних колес снабдили редукторами весом по 5 килограммов.

Сегодня автомобильные журналисты с восторгом описывают новые модели, имеющие независимые зад­ние подвески с эффектом подруливания колес в поворотах. Но когда проектировали «Москвич-444», об этом не думали. А следовали примеру Джакозе. В 1957 г. изготовили первый опытный образец, который впоследствии и стал поистине народным автомобилем.

А. ПИКУЛЕНКО, ведущий программы «Гараж»
радио «Эхо Москвы»

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