Вперед, Котова!

2 ДЕКАБРЯ телеканал СТС покажет в записи конкурс «Мисс мира – 2007», который пройдет в Пекине.

Конечно, все взоры телезрителей будут обращены на претендентку из России. Эта улыбчивая и обаятельная блондинка с выразительными чертами лица сразу покорила жюри конкурса «Мисс Россия – 2006», который проходил в декабре прошлого года в Гостином дворе в Москве.

Теперь 21-летняя Татьяна Котова претендентка на звание «Мисс мира – 2007». Среди прочих ее выделяют «более солидные» габариты: 93,5–67–93. Татьяна Котова призналась, что в свободное время любит шить и заниматься восточными танцами. Также она с удовольствием общается с друзьями, много читает и слушает хорошую музыку. В людях ее «раздражают вспыльчивость и дерзость».

Интересно также, что главный приз конкурса «Мисс мира» составляет 85 тыс. долл., в то время как в Москве Татьяна получила 100 тыс. долларов.