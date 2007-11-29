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Вперед, Котова!

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

2 ДЕКАБРЯ телеканал СТС покажет в записи конкурс «Мисс мира – 2007», который пройдет в Пекине.

Конечно, все взоры телезрителей будут обращены на претендентку из России. Эта улыбчивая и обаятельная блондинка с выразительными чертами лица сразу покорила жюри конкурса «Мисс Россия – 2006», который проходил в декабре прошлого года в Гостином дворе в Москве.

Теперь 21-летняя Татьяна Котова претендентка на звание «Мисс мира – 2007». Среди прочих ее выделяют «более солидные» габариты: 93,5–67–93. Татьяна Котова призналась, что в свободное время любит шить и заниматься восточными танцами. Также она с удовольствием общается с друзьями, много читает и слушает хорошую музыку. В людях ее «раздражают вспыльчивость и дерзость».

Интересно также, что главный приз конкурса «Мисс мира» составляет 85 тыс. долл., в то время как в Москве Татьяна получила 100 тыс. долларов.

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