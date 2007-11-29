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Зоопарк на РЕН ТВ

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ТЕЛЕКАНАЛ РЕН ТВ традиционно отличается от прочих оригинальными новогодними заставками. Традиция эта сохранилась и при нынешнем руководстве, которое пошло еще дальше своих предшественников.

 К наступающему Новому году здесь подготовили ролики с участием звезд телеканала и… живых тигриц. Съемки проходили в довольно нервной обстановке. Мужчинам-телеведущим удалось скрыть свои эмоции. Но женщины – Марианна Максимовская, Оксана Барковская и Мария Румянцева – конечно, волновались, сколько их ни убеждали, что тигрицы накормлены и не жаждут звездной крови. К счастью, все закончилось благополучно. Видимо, не зря тигр – символ телеканала РЕН ТВ!

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