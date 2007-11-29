Зоопарк на РЕН ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ РЕН ТВ традиционно отличается от прочих оригинальными новогодними заставками. Традиция эта сохранилась и при нынешнем руководстве, которое пошло еще дальше своих предшественников.

К наступающему Новому году здесь подготовили ролики с участием звезд телеканала и… живых тигриц. Съемки проходили в довольно нервной обстановке. Мужчинам-телеведущим удалось скрыть свои эмоции. Но женщины – Марианна Максимовская, Оксана Барковская и Мария Румянцева – конечно, волновались, сколько их ни убеждали, что тигрицы накормлены и не жаждут звездной крови. К счастью, все закончилось благополучно. Видимо, не зря тигр – символ телеканала РЕН ТВ!