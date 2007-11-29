//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Ура! Мы ломим…

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Владимир Пастухов ]

Ура! Мы ломим…

«Россия есть государство военное
и его предназначение быть грозою света.»

Николай I

 НАШ новый стиль в международной политике – грубость. Народу это нравится. По крайней мере, сейчас. Но грубость – не обязательно признак силы. Скорее, наоборот, настоящая сила не нуждается в оберточной бумаге с устрашающими символами. Она обходится без громких слов и резких жестов. И так все ясно. Слова, причем сильные, нужны как раз тогда, когда не всем ясно...

 Впрочем, будем объективны, наша грубость во многом спровоцирована их наглостью.

 Наш бывший соотечественник Дмитрий Саймс, успевший побывать советником президента Никсона, написал в своей недавней статье, что американцы относятся к России, как к поверженному врагу. Здесь они, пожалуй, поторопились. Недаром на Руси одной из любимых игрушек был ванька-встанька. России не впервой подниматься. Но поднимаясь важно снова не споткнуться.

 Почти все народы пережили свой «версальский синдром», но каждый пережил его по-своему. Мы сегодня продираемся через те же тернии, через которые немцы проходили после унизительного для них Версальского мира. Он изолировал Германию от Европы после Первой мировой войны и поставил ее в положение второразрядного государства. Нас жалят те же шипы, отравленные ядом национального позора, который кровь превращает в желчь. Вот и кипит наш «разум возмущенный»...

 Для немцев все это еще раз плохо кончилось. К счастью, мы не такие аккуратные и организованные, как немцы. Иначе последствия для нас самих и для мира были бы просто катастрофическими. Мы люди настроения. Почти десять лет безостановочно длился русский «Версаль». Одну за другой Россия сдавала свои позиции. На Байкале под закуску отдала Восточную Германию без гарантий неразмещения военных баз у наших границ. В Стамбуле под выпивку сама поставила выполнение Западом соглашений об ограничении вооружениий в зависимость от вывода наших войск из Грузии и Молдавии.
Мы так долго шли всем на односторонние уступки, что мир решил, что это и есть наш новый политический стиль. Как замечательно написала Виктория Токарева, к хорошему привыкают не быстро, а очень быстро... Теперь, чисто по-русски, мы захотели им всем «врезать», всех «порвать», все вернуть и лучше – сразу. Увы, так не бывает.

 Эмоции наши оправданны. Поведение наше объяснимо. Но, к сожалению, действия наши неадекватны. Наши амбиции не соответствуют нашей «амуниции». Перефразируя известную шутку, можно сказать: «Хорошо хамит тот, кто хамит без последствий...»

 Дорогая нефть немного вскружила нам голову. Мы снова, как и полвека назад, сами лезем в смертельную для нас петлю гонки вооружений. Словно храбрый портняжка, мы готовы «одним махом семерых убивахом»: модернизируем стратегические и нестратегические силы, довооружаем и перевооружаем, размещаем в космосе, на земле, под землей...

 Боюсь, как бы не замаячил впереди новый Афганистан (Грузия, Косово, Украина – мало ли провокаторов). В тот день, когда наш ограниченный контингент вошел-таки в Кабул, на закрытой встрече министров блока НАТО джентльмены поздравляли друг друга – ловушка захлопнулась. Выйти оттуда живым СССР уже не смог. Об этом надо помнить.

 Очнитесь. По данным президента РАПН А. Никитина, военный бюджет России и ее «союзников», стран, входящих в систему Договора о коллективной безопасности, равен 38 млрд. долл. США. Ему противостоит бюджет блока НАТО, равный 800 миллиардам. У нас нет денег не то что на перевооружение – на разоружение не хватает. В России 40 тыс. т химического оружия, которое угрожает нам самим больше, чем всему миру. Для его утилизации нужно 5 млрд. долл., которые мы продолжаем требовать от того же Запада...

 Как и положено русским людям, мы из одной крайности бросаемся в другую. Сначала ощущали себя неадекватно слабыми, теперь вдруг почувст­вовали неадекватно сильными. Можем выйти из абсолютно всех договоров. Но мы должны помнить, что противник на каждую ракету ответит десятком своих. Наши границы будут разукрашены вооружениями, как новогодняя елка, а за новогодним столом станет так же пусто, как в славные времена брежневского «великого ядерного паритета». Эту страницу истории мы уже один раз прочитали, было бы хорошо, если бы что-то отложилось в памяти.

 Пугает не то, что мы спорим с Западом. Это давно пора было начать делать. Пугает то, что мы спорим со всеми сразу и не по существу. Мы «бодаемся» с Польшей и Прибалтикой, как будто нет у нас более важных дел. Мы развернули настоящую вендетту с Грузией, готовы сцепиться в очередной раз с Украиной. Не много ли для народа, которому еще только предстоит вытянуть себя за волосы из экономической ямы?

 Мы превращаемся в международного Паниковского, которого никто не любит. А наши новоявленные друзья вроде Ахмадинежада и Чавеса пугают нас самих своей «неординарностью». Мы готовы на все, чтобы произвести «сильное впечатление». И нам часто это удается...

 Для России в ее положении сильная внешняя политика – это гибкая внеш­няя политика. Синица в руках сейчас дороже журавля в небе. Я думаю, нигде это так хорошо не понимают, как в российском МИДе, который находится на острие атаки. Но российская внешняя политика оказалась сейчас не столько продолжением внутренней политики, сколько ее заложницей. Она вынуждена руководствоваться не долгосрочными интересами, а сиюминутными эмоциями. А эмоции понятны: пепел бездарного и позорного соглашательства времен Горбачева и Ельцина стучит в наши сердца. Наша внеш­няя политика ориентирована сегодня на внутреннего обывателя, а не на государство.

 Мы замкнулись в своей обиде и никого не хотим понять. Прежде всего это касается наших соседей. Они нам, конечно, многим насолили, но и мы для них были не сахар. Эстонцам, латышам, литовцам, полякам – им всем есть что вспомнить. Отрицать это глупо и безответственно. Россия сегодня вовсю «ломит», но мы не на поле под Полтавой, и кругом не одни только враги. Эффективная политика не может быть «дуболомной».

 Обида – плохой советчик в международных делах. Но именно она, к сожалению, является традиционным стержнем российской внешней политики со времен великого царя Ивана. Сначала мы без оглядки влюбляемся и отдаемся Европе, потом разочаровываемся и хамим ей.

 Было дело, сватался грозный царь Иван Васильевич к британской королеве Елизавете и одаривал купцов английских льготами обильными и незаслуженными. Договоры торговые (грамоты) подписывал для себя кабальные и несправедливые: без оглядки и всякого расчета. Ну а когда понял, что его обманули, то осерчал и послал Елизавете такое письмо:

 «И раз так, то мы те дела отставим в сторону. Пусть те мужики, которые пренебрегли нашими государскими головами... посмотрят, как они теперь будут торговать! А Московское государство пока и без английских товаров не бедно было. А торговую грамоту, которую мы к тебе послали, ты прислала бы к нам. Даже если ты и не пришлешь эту грамоту, мы все равно по ней ничего делать не будем. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых делах, мы отныне за грамоты не считаем.

 Писано в нашем Московском государстве, в году от создания мира 7079-м, 24 октября (24 октября 1570 г.)».

 Так и живем с тех пор...

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

С какой страной Кремль должен выкурить «трубку мира» и почему?

Спросили мы граждан России

 Камиль Юсупов, 42 года, Казань:
 - Не знаю, с кем дружить надо, но вот то, с кем мы дружим сейчас, меня крепко настораживает. Туркменбаши, Чавес, Махмуд-одолжи-день­жат, Ким Чен Ир... Странно, что все против них,  и только мы - за. Опять у России особый путь?

 Кирилл Павленко, 23 года, студент, Омск:
 - Хорваты нам недавно показали, с кем надо дружить. И Билич, и Олич, и Плетикоса сразу говорили - русские нам ближе англичан. И слово свое сдержали. Славяне всегда общий язык найдут. Подерутся, помирятся, но все равно родня.

 
 Петр Хмель, 31 год, предприниматель, Тверь:
 - Нам нужны ШОС, ­ОДКБ, ну и другие союзы по мелочи. Да и со Штатами и ЕС мы «стратегические партнеры», а никак не враги. Куда ни кинь, кругом - одни заклятые друзья. Такая дружба выгодна, но нужно держать ухо востро - чуть зазеваешься, и друзья тебя с удовольствием сожрут.

 Ольга Волянюк, 45 лет, продавец, Орел:
 - Не надо дружить ни с Грузией, ни с Украиной, ни с Белоруссией. Но надо дружить с грузинами, украинцами и белорусами. Мы все кровью повязаны, родственными связями. И то, что эти связи рвутся из-за глупых политических разногласий, - вот это страшно.

 Андрей, 52 года, водитель, Москва:
 - Да на фига НАМ чьей-то дружбы искать? Пусть ОНИ с нами пытаются дружить. Хватит уже нам набиваться в друзья. Попыток было много. Чего-то никто по-настоящему с нами дружить не хочет. Ну и пошли они все!

 Борис Грачев, 29 лет, инженер, Курган:
 - С казахами надо дружить. Они, наверное, единственные, кто нам палки в колеса не вставляет. Но и на кусок с барского стола не облизываются - своего хватает.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Пушков не нашёл логики в словах Зеленского

Пушков не нашёл логики в словах Зеленского

Сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что в высказываниях президента Украины Владимира Зеленского о российском трубопроводе «Северный поток - 2» нет никакой логики.

//В мире

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что некоторые тенденции в стране можно рассматривать как «сворачивание демократии». На такие мысли его натолкнуло предложение отстранить от нескольких заседаний парламента одного из депутатов Рады.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Политика

Отмена восьмичасового рабочего дня невозможна, считают в правительстве

Отмена восьмичасового рабочего дня невозможна, считают в правительстве

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко заявил, что продолжительность трудового процесса относится к действующему законодательству РФ, поэтому даже отмена устаревших нормативных актов времён СССР не сможет его изменить.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Киеве люди перекрыли железнодорожные пути в знак протеста

В Киеве люди перекрыли железнодорожные пути в знак протеста

В Киеве граждане выразили протест против плохой работы электричек и перекрыли железнодорожные пути. Возмущенные украинцы вышли на пути в районе станции Троещина-2.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Филиппа Киркорова

СМИ сообщили о блокировке банковских счетов Филиппа Киркорова

Российские налоговики заблокировали счета поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении СМИ. Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак эту информацию не подтвердил.

//В мире

Освобожденный украинец объяснил, почему в аэропорту проигнорировал Зеленского

Освобожденный украинец объяснил, почему в аэропорту проигнорировал Зеленского

Освобожденный в России гражданин Украины Павел Гриб признался, почему в аэропорту после возвращения на родину не пожал руку президенту страны Владимиру Зеленскому.

//Новости партнеров

//В мире

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В немецких источниках появилась информация о том, что после вывода советских войск из Германии в стране осталось наследие, которое превратилось в обломки и развалины.

//Происшествия

Неизвестный мужчина поджег детский аттракцион в Кемерово

Неизвестный мужчина поджег детский аттракцион в Кемерово

Стало известно, что детский аттракцион в парке города Кемерово поджёг неизвестный мужчина. Спасателям было сообщено о пожаре в 19.59 по местному времени.

//Новости СМИ2

//Общество

Два самых вероятных сценария начала ядерной войны России и США назвал академик

Два самых вероятных сценария начала ядерной войны России и США назвал академик

Отечественный академик Алексей Арбатов обозначил два самых вероятных сценария начала ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах СМИ.

//В мире

Видео: Сенцов совершил ритуал по сожжению своей тюремной робы

Видео: Сенцов совершил ритуал по сожжению своей тюремной робы

Украинский режиссер Олег Сенцов публично показал, как сжигает свою тюремную робу. Мужчина был освобождён из российской тюрьмы в рамках взаимного обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

//В мире

В зоне конфликта в Донбассе снайпер ополчения уничтожил двух украинских морпехов

В зоне конфликта в Донбассе снайпер ополчения уничтожил двух украинских морпехов

В зоне боевых действий в Донбассе снайпер ополчения ликвидировал двух украинских морских пехотинцев. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Татьяна Жданок: первый русский депутат Европарламента

Татьяна Жданок: первый русский депутат Европарламента

Сегодня имя Татьяны Жданок хорошо известно за пределами Латвии: евродепутат, которая отстаивает права русскоязычных в Прибалтике. Но мало кто знает, что ранее Татьяна Аркадьевна прошла и суды, и задержания.

//Происшествия

В Подмосковье грузовик снес надземный переход

В Подмосковье грузовик снес надземный переход

Минувшей ночью недалеко от Наро-Фоминска на третьем километре трассы А-107 (Московское малое кольцо) грузовой автомобиль врезался в надземный переход. Отмечается, что после инцидента трасса полностью перекрыта.

//Происшествия

В Подмосковье мужчина купил хлеб со странной начинкой

В Подмосковье мужчина купил хлеб со странной начинкой

В подмосковном городе Чехове местный житель купил в магазине хлеб с сюрпризом внутри. Начинкой оказалась губка для мытья посуды, запеченная внутри батона.

//Новости партнеров

//Политика

Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском

Захарову рассмешили попытки украинского журналиста уйти от вопросов о Вышинском

Официального представителя российского МИД Марию Захарову рассмешили попытки журналиста украинского издания УНИАН Романа Цимбалюка увильнуть от ответов о руководителе "РИА Новости Украина" Кирилле Вышинском.

//Шоу-бизнес

Седокова рассказала о проблемах после третьих родов

Седокова рассказала о проблемах после третьих родов

Анна Седокова призналась поклонникам, что после рождения третьего ребёнка начала замечать у себя проблемы с памятью. Певица рассказала, как борется с неожиданным недугом.

//Шоу-бизнес

Эксперты раскрыли секрет успешной карьеры Ольги Бузовой

Эксперты раскрыли секрет успешной карьеры Ольги Бузовой

Известная ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова за два года смогла стать успешным полноценным артистом с огромной аудиторией. Эксперты шоу-бизнеса объяснили, как "звезде" удалось раскрутиться.

//Происшествия

В Белоруссии двухлетний ребёнок случайно задушил мать

В Белоруссии двухлетний ребёнок случайно задушил мать

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк сообщил, что в деревне Старое Село двухлетняя девочка случайно задушила мать в машине. Супруг погибшей нашёл её без сознания.

//Политика

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что военные действия в Сирии закончились. По его словам, страна постепенно восстанавливается после войны.

//В мире

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Подозреваемый по делу о крушении пассажирского самолета Boeing малайзийской авиакомпании Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
2

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
3

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
4

Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью
5

Мнение юриста относительно выходок пародиста

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры