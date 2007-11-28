Милиция будет «выбивать» долги

КАК стало известно «АН», «Российский совет ветеранов ОВД» и «Центр социальных программ МВД» совместно учредили так называемое коллекторское агентст­во. Такие организации специализируются на сборе просроченных долгов.

Основные клиенты этих контор – банки. Им это выгодно. Банкиры обычно не хотят «марать руки», «вытрясая» долги самостоятельно. Вместо этого они со скидкой продают просроченную задолженность «коллекторам».

Это «грязный», но очень прибыльный бизнес. Скидки на «просрочку» доходят до 90%, а деньги на кону стоят огромные. Объем накопленных населением «проб­лемных» кредитов достиг 100 млрд. рублей.

Понятно, почему милиционеры решили попытать счастья на этом поприще. «Совет ветеранов МВД» строит грандиозные планы. До конца следующего года филиалы нового агентства появятся во всех городах с населением свыше 20 тыс. человек. По словам зампреда совета Игоря Астапкина, к концу 2008 г. будут заключены договоры с десятью крупнейшими российскими банками.