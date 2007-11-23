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Новогодние туры

№ 47(81) от 21.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Новогодние туры

 Сергей КАНАЕВ – директор Московского представительства Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая:

 – Коренные жители Дубая не отмечают Новый год, как это принято в Европе, с 31 декабря на 1 января. Однако это не значит, что туристов ждет невеселая новогодняя ночь. В зависимости от уровня отеля новогоднее торжество сопровождается фейерверками, концертами, различными развлечениями либо просто гала-ужином под живую музыку.

 Но главное событие января в Дубае – традиционный, уже тринадцатый по счету, Дубайский торговый фестиваль. С розыгрышами призов, культурно-развлекательными программами, грандиозным шопингом. Год назад фестиваль посетили 3,5 млн. человек. Они потратили в общей сложности 2,8 млрд. долларов. В течение 45 дней были разыграны 96 автомобилей Lexus, 45 автомобилей Nissan, 45 кг золота и огромные денежные призы.

 Совсем скоро, 13 декабря, в рамках Дубайского фестиваля откроет свои ворота «Всемирная деревня». Это выставочный комплекс, в павильонах которого демонст­рируются лучшие достижения и самые яркие традиции разных народов мира. И одновременно развернута огромная концертная площадка для представлений и конкурсов.

 В прошлом году всех покорила «Аква Фантазия» – уникальное шоу, в котором были задействованы «танцующие» фонтаны, лазерная и светомузыка, фейерверки. Большой интерес вызвал проект «Базары мира», когда были воссозданы пять национальных ближневосточных рынков с присущим им колоритом. Огромное количество народа ежедневно собирала специализированная выставка «Оазис ковров». Здесь экспонировались тысячи потрясающих ковров ручной работы из Ирана, Турции, Индии, Китая, Афганистана и Пакистана. Можно было не только любоваться ими, но и приобрести то, что понравилось.

 Всем отправляющимся в Дубай на Торговый фестиваль советую бронировать номера в городских отелях. Тогда, просто выйдя из отеля, вы окажетесь в центре событий и разгаре веселья. А для поездок на пляж можно воспользоваться услугами гостиничных шатлов.

 Иван БУБЛЯЕВ – директор по маркетингу туристической фирмы «ЛАБИРИНТ»:

 – Туры с круизами по Балтике – беспроигрышный вариант путешествия практически для всех. Они включают обзорные экскурсии по городам и знакомство с достопримечательностями скандинавских столиц, посещение необычных музеев и феерическую развлекательную программу на паромах с новогодним ужином за праздничным столом. Не стоит забывать, что на паромах работают магазины tax free, где можно купить одежду, парфюмерию, косметику и многое другое без налоговых начислений.

 Поскольку новогодние каникулы у всех начинаются по-разному, у нас есть предложения практически на любые даты. Многие туристы выбирают туры только с железнодорожным переездом, а кто-то, наоборот, желает сэкономить и предпочитает автобусный переезд. Поэтому в этом году на самые популярные экскурсионные маршруты мы составили несколько вариантов присоединения к группе. Можно начать путешествие на автобусе из Санкт-Петербурга, а можно поехать на поезде из Москвы и присоединиться к группе уже в Хельсинки. Специально для «опаздывающих» предлагаем авиаперелет «Москва – Хельсинки» утром 31 декабря. И конечно, тот факт, что по Балтике курсируют паромы нескольких круизных компаний – наших партнеров, тоже позволяет разнообразить ассортимент туров. Один и тот же маршрут, но на разных паромах будет рассчитан на разные категории туристов.

 Относительно новыми мы считаем маршруты в Лапландию с круизом по Балтийскому морю. Этот вид тура появился сравнительно недавно, в связи с возросшей популярностью отдыха за полярным кругом. Отправляются в него, как правило, молодежь, семьи с детьми и все те, кто хочет весело встретить Новый год на пароме и в то же время осуществить детскую мечту – увидеть настоящего скандинавского Санта-Клауса.

 В этом году мы снова предлагаем новинку прошлого сезона – быстро завоевавший популярность круиз «Таллин – Стокгольм – Таллин». А также абсолютно новый тур «Германия + Скандинавия», который продаем и на Новый год, и на Рождество. В одной поездке туристы смогут познакомиться с Финляндией, Швецией и Германией.

 В свое свободное время наши туристы продолжают знакомство с достопримечательностями. Например, в Хельсинки мы предлагаем отправиться в аквапарк «Серена» – самый крупный центр водных развлечений в Европе. В Стокгольме особенно рекомендуем посмотреть музей сказок Астрид Линдгрен «Юнибакен» и музей затонувшего корабля «Васа». Не забыты и магазины, в которых проводятся рождественские распродажи по самым, пожалуй, привлекательным в Европе ценам.

 Отправляться в круиз можно с деть­ми начиная от двух-трех лет. На паромах есть специальные детские игровые комнаты, имитирующие большой корабль, где каждый ребенок чувствует себя капитаном. Правда, родителям нужно учесть, что присматривать за своими детьми даже в игровой комнате будут они сами.

 Мария МЕЛАМЕД – руководитель экскурсионного отдела бюро путешествий «ОРИЕНТ»:

 – Казань – одно из лучших наших предложений на Новый год. Утренний поезд с туристами встречают Дед Мороз и Снегурочка. После осмотра городского кремля и знакомства с новогодней Казанью – обед в ресторане отеля. Всем туристическим группам предоставляются отели категории не ниже чем четыре звезды. Но обед – это только первая проба блюд национальной кухни. Кульминация наступит в новогоднюю ночь. Гастрономическое наслаждение за праздничным столом пройдет на фоне разудалого веселья с конкурсами, призами, фокусами, караоке, дискотекой – каждый отель подготовил свою оригинальную программу.

 Встречу Нового года нам удалось совместить с насыщенной экскурсионной программой по достопримечательностям, которыми так богата древняя Казань. Раифский Богородицкий монастырь XVII–XIX вв., Троицкий собор, церковь во имя Святых Отцов, сооружения Храма всех религий – все это в программе тура. При этом останется время и на народные гулянья в центре города, и на недавно открывшийся аквапарк – один из крупнейших в Европе. Можно будет воспользоваться услугами горнолыжного центра.

 Домой никто не возвращается без сувениров. Чаще всего это изделия из кожи, керамика, вышитые тюбетейки-бабайки, традиционные колокольчики. Лучшее место для покупок – магазинчики в мечети Кул-Шариф и национальном музее Республики Татарстан.

 Михаил РОМАНОВ – генеральный директор туристической компании «ОРФЕЙ»:

 – Карелия зимой в меру морозная, тихая, с искрящимся на солн­це снегом. С чистейшим воздухом: две трети территории – лесной массив. Предлагаем ее круглый год. У туристов есть возможность не только увидеть достопримечательности Петрозаводска, посмотреть в Кижах Покровскую церковь, побывать на водопаде Кивач, необыкновенно живописном Пертозере, но и проехать по малым южнокарельским деревням.

 Думаю, что наш новогодний тур кому-то запомнится вертолетной экскурсией на остров Кижи, кому-то – катанием на санках, лыжах и коньках и этнографической программой с дегустацией национальных карельских блюд. А детям особенно будет интересна поездка в зоокомплекс «Три медведя». Надо видеть их глаза, когда они гладят по шерстке живого северного оленя или кормят лосенка из рук черным хлебом.

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