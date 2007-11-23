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У «высоких» особ свои законы

Башня «Федерация» в ореоле скандалов

№ 47(81) от 21.11.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

У «высоких» особ свои законы
Фото С. ХАЛЬЗОВА

ВСЕ бы хорошо, да только с самого начала строительство башни не заладилось. Начать хотя бы с того, что ее поручили возводить китайцам (компания «ВИСК»), к качеству работы которых традиционно относятся недоверчиво. Однако фирма-заказчик «Миракс Групп» в своих строителях уверена. «Выбор подрядной организации проводился на основе тендера, в котором приняли участие несколько иностранных компаний, – говорит Дмитрий Андреев, вице-президент «Миракс Групп». – Предложение компании «ВИСК» было оптимальным по сочетанию качество-цена-сроки». У фирмы «ВИСК» есть опыт высотного строительства, но в России она раньше никогда не работала.

Прошлогоднее заявление депутата Александра Лебедева о том, что башня «Федерация» дала трещину в фундаменте, прозвучало как гром среди ясного неба. Лебедев даже грозился провести «обширное парламентское расследование». Ответ «Миракс Групп» ждать себя не заставил: президент компании Сергей Полонский опровергнул все обвинения и даже пообещал миллион долларов тому, кто найдет трещину.

Правительство Москвы подало на депутата Лебедева иск, одним из пунктов которого было: публично опровергнуть сенсационное заявление. Однако потом, по странному стечению обстоятельств, от этого требования правительство Москвы отказалось. «Мы считаем это косвенным доказательством существования трещины, – говорит Артем Артемов, представитель г-на Лебедева. – Нам никто не доказал обратного».

Сама «Миракс Групп» в суд на Лебедева подавать не стала. Спрашивается, почему?

В июне этого года разгорелся очередной скандал. Комиссия Росприроднадзора провела экспертизу вод Москвы-реки вблизи комплекса и установила, что в ходе строительства сильно нарушен гидрологический режим водоема. Росприроднад­зор подал иск в Арбитражный суд Москвы по факту загрязнения акватории Москвы-реки. Однако суд признал результаты экспертизы недостаточно обоснованными и запросил новые.

«А затем пришло письмо из Минприроды с просьбой отозвать иск до уточнения результатов экспертизы, – комментирует Олег Митволь, замруководителя Росприроднадзора. – Что мы и сделали». На дворе ноябрь, а новых результатов экспертизы нет до сих пор. «Миракс Групп» давать комментарий по поводу экологической обстановки в районе отказалась.

Зато эту тему активно комментируют жители находящихся рядом с «Федерацией» пятиэтажек. «По ночам невозможно спать: ходит большегрузный транспорт, проводятся взрывные работы. Даже стекла в доме дрожат. А вместо клумб под окнами – котлован», – рассказывает Антонина Михайлова, живущая в доме №20 по 1-му Красногвардейскому проезду. Префектура обещала решить все проблемы, но обещания эти не были выполнены». Жители микрорайона Камушки, расположенного «у подножия» «Федерации», чаще болеют, кашляют из-за пыли. Кроме того, камушкинцы утверждают, что увеличилось число краж и изнасилований, случаев распития спиртных напитков в общественных местах. Виной тому строители-гастарбайтеры, которые постоянно находятся недалеко от стройки.

И еще. Утвержденные Госстроем России стандарты написаны для домов высотой не более 75 метров, что равняется 25 этажам. «Федерация» же запланирована 100-этажной. А значит, существует сама по себе, вне регулирующих норм. Так что на все претензии строители могут с полным правом ответить: «Нет такого закона…»

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