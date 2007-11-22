Примерный олигарх

Юность фехтовальщика



СУДЬБА Алишера Усманова похожа на индийский фильм или приключенческий роман. В этом романе и город со сказочными садами, где прошло его детство, и долгие годы, проведенные в тюрьме, и признание его невиновности, и обретение несметного богатства... А самое главное — выстраданная огромная и красивая любовь, которую он разделил, взрастил и сохранил вместе с Ириной Винер — легендой художественной гимнастики. Их история — один из тех редких случаев, когда ни деньги, ни известность не смогли испортить многолетних отношений.

История Алишера Усманова началась в Узбекистане в 1953 году. Здесь он родился и вырос. Его отец был прокурором Ташкента. В те годы в Узбекистане это означало примерно то же, что быть сыном шаха или визиря во времена феодализма. Почет, уважение, богатство и неотступная опасность, исходившая от других «обитателей советского олимпа». В конце концов все именно так и случилось: «хлопковое дело» низвергло десятки советских руководителей, в числе которых был и отец Алишера.

Сам Алишер Усманов попал в жернова политической (а вернее, властной) мельницы, пережив страшные годы тюрьмы и изгнания. Но в семидесятые годы такого исхода никто даже не мог предвидеть, и Алишер готовился к блистательному будущему. Перед ним были открыты все дороги. Родители видели его дипломатом или юристом. Не было никаких сомнений в том, что сын поступит в престижный московский вуз.

Алишер рос активным и смышленым мальчиком. Ему легко давалась учеба. Он жадно схватывал знания, любил читать, увлекался спортом. Причем в спорт его привела литература. Прочитав в детстве «Трех мушкетеров», он буквально заболел шпагами и мушкетерскими поединками. Эти грезы наяву требовали немедленного воплощения, и родители отдали сына в секцию фехтования.

Алишер отдавался тренировкам увлеченно и до самозабвения. Его приводил в восторг этот красивый и благородный спорт, сочетавший в себе азарт и изящество, мудрость и силу. Эспадрон в руке, словно волшебная палочка, переносил Алишера в мир подвигов, сражений и романтики. Через два года занятий Алишер вошел в юношескую сборную республики по фехтованию. Позже стал мастером спорта и входил уже в сборную команду Союза.

Свою единственную любовь и будущую жену Алишер Усманов также встретил в спортзале. Ирина Винер занималась художественной гимнастикой. Во Дворце спорта занятия фехтовальщиков и занятия гимнастов проходили в одном большом зале. Ирина уже тогда была юной звездой советской художественной гимнастики. Они заметили друг друга одновременно, хотя и много лет спустя муж продолжает настаивать на том, что он первым обратил на нее внимание. Может быть, и так, но подойти к ней тогда он все равно не решился. Интеллигентный стройный юноша с темными глазами с тоской наблюдал за тем, как тренируется Ирина.

Она же говорит, что заприметила поклонника с первого дня, когда увидела его в зале. Не обратить на него внимания было просто нельзя. Алишер и на тренировки ходил, как на соревнования, поэтому старался выглядеть безупречно. Его тренировочный костюм был перешит из парадного мундира отца: белый плотный китель с двумя рядами горящих золотом пуговиц.

Когда пришел период «юношеских забот» — окончание школы, экзамены в вуз, им показалось, что эта влюбленность была всего лишь детской игрой. Но это было не так. В 1971 г. Алишер поступил в МГИМО на специальность «Международное право». Он был душой «золотой молодежи» тех лет. Скромный, интеллигентный, начитанный, обаятельный. У него была целая свита поклонниц. Но парень, казалось, искал какой-то недостижимый идеал. И вот однажды в толчее Калининского проспекта он вдруг увидел знакомое лицо. Это была Ирина. Встретившись снова, они решили больше не расставаться. Но все было не так просто.



Укол в спину



Они встречались несколько лет. Тем временем в обеих семьях родители уже подыскали подходящие партии для своих детей. Им приходилось скрывать чувства.

Отец Алишера, к тому времени прокурор республики, ждал, когда сын выберет подходящую узбекскую невесту, сам прикладывал немало сил к тому, чтобы найти достойную во всех отношениях спутницу для сына. Отец Ирины – известный художник, член Академии художеств. У него были свои представления о том, кто должен стать мужем его дочери.

В общем, эта история если и не была повторением истории Ромео и Джульетты, то только по причине темпераментов отцов семейств. Молодая пара даже и заикнуться не смела о своем желании быть вместе. К тому моменту, когда Ирина и Алишер твердо решили признаться родителям в своих чувствах, судьба в очередной раз решила проверить их отношения на прочность.

После окончания вуза карьера Алишера Усманова складывалась удачно: закончив МГИМО, он работал научным сотрудником Академии наук СССР, старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана, генеральным директором Внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира (СКЗМ). Но во власти грянула очередная война кланов. В Узбекистане расследовалось громкое «хлопковое дело», возбужденное против высших чинов республики. Так что сын одного из руководителей узбекской прокуратуры, как говорит Ирина Александровна, оказался «удобной мишенью для недоброжелателей» и на шесть лет попал в тюрьму. В 1980 г. прокурорский сын оказался фигурантом громкого скандала. Усманова осудили на 8 лет сразу по трем статьям Уголовного кодекса. На свободу он вышел досрочно, в 1986 году. Все это время Ирина Винер терпеливо ждала своего избранника.

В бизнес Усманов пришел после освобождения из колонии. Сначала в родном Узбекистане предприниматель организовал для состоятельных иностранцев охоту в горах Памира. Затем не без помощи университетских друзей перебрался в Россию. Первым делом Усманова стал цех по производству полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс в Московской области, а также поставки табака. Одновременно он закончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Банковское дело».

Как о серьезном предпринимателе и финансисте о нем заговорили, когда он вошел в состав совета директоров «Первого русского независимого банка». В 1993 г. этот финансовый институт выступил как соучредитель МАПО-банка, в создании которого также участвовали ГУП ВО «Алмазювелирэкспорт», ГУП МАПО «МиГ», «Роснефть», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Примерно в это же время г-н Усманов с партнерами учредили Межбанковскую инвестиционно-финансовую компанию «Интерфин», вскоре тоже вошедшую в состав акционеров МАПО-банка. Председателем правления стал сотрудник Шестого управления КГБ Евгений Ананьев. Усманов сначала был его советником, а затем первым заместителем. В августе 1997 г. Евгений Ананьев указом Бориса Ельцина был назначен на пост гендиректора «Росвооружения».

Тем временем компания «Интерфин» стала для Усманова базой для скупки промышленных активов. С оборотным капиталом помогли партнеры все того же МАПО-банка. Тогда же у него сложились тесные отношения с главой компании «Трансконсалт» Василием Анисимовым, который в то время специализировался на толлинге алюминия. По словам Анисимова, на протяжении многих лет они с Усмановым кредитовали друг друга, рассчитывались вовремя, дружили, но совместного бизнеса не вели.

В 1997 г. г-н Усманов заключил альянс с «Газпромом», и тогдашний глава монополии Рем Вяхирев поручил МАПО-банку и компании «Интерфинсервис» (структура компании Алишера Усманова «Интерфин») разработать и реализовать программу по взысканию задолженности с некоторых металлургических предприятий. В 1998-м бизнесмен становится первым заместителем генерального директора «Газпроминвестхолдинга» — дочерней компании «Газпрома». Два года спустя он возглавил «Газпроминвестхолдинг», а также был назначен советником Рема Вяхирева в совете директоров материнской компании.



Просвещенный олигарх



ПОСЛЕ смены руководства в газовой монополии Усманов сделал все, чтобы доказать свою полезность новому главе концерна Алексею Миллеру.

К заслугам Усманова причисляют также реструктуризацию «Газпром-Медиа» —

холдинга, объединяющего все медийные активы «Газпрома», в том числе телеканал НТВ.

Все это время предприниматель не забывал и про собственный бизнес. В 2003 г. вместе с Олегом Дерипаской он приобрел Орско-Халиловский металлургический комбинат.А годом позже выкупил долю Дерипаски и преобразовал предприятие в ООО «Уральская сталь».

Даже его конкуренты признают, что Усманов — один из самых консервативных бизнесменов, с которыми им приходилось иметь дело. Редко кто вспоминает о том, что Усманов отсидел 6 лет в колонии. Кстати, в 2000 г. решением Верховного суда Узбекистана Усманова полностью оправдали, признав таким образом, что обвинения, выдвинутые против него в 1986 г., были сфабрикованы.

Из всех российских миллиардеров – г-н Усманов едва ли не самый взрослый и опытный. Со свойственной Востоку мудростью он вкладывает деньги в страну, в которой собирается вести долгосрочный бизнес. И он знает, что такая стратегия приносит больше пользы, чем «выжимание соков».