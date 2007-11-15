//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Калининградский прокурор залез на крышу

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Денис КОРАБЛЕВ, Калининград  ]

 Таким образом Калининградская прокуратура обнаружила множество протечек на кровле одного дома довоенной постройки. Узнав об этом, калининградцы прослезились: наконец-то появился у них защитник – прокуратура. Но очень скоро убедились в поспешности таких выводов. Ведь прокурор полез на крышу того самого дома №1 по улице Лермонтова, в котором сорок лет проживала Екатерина Тихоновна Шкребнева, мама Людмилы Путиной, теща Президента России.

 СЕМЬЯ Л. Путиной никогда не привлекала к своим жилищно-коммунальным проблемам такого внимания. Скорее уж соседи, замучившиеся подставлять тазики во время потопов, стали проявлять активность.

 Дом, в котором провела свое детство Людмила Путина, ничем не примечателен. В таких же домах живут многие калининградцы. И кстати, не особо жалуются: немцы строили хорошо. Но ухаживать-то за жилым фондом после 1945 г. стали отечественные жилконторы. Поэтому в доме, где выросла Людмила Александровна, десятилетиями течет крыша, часто прорывает ржавый стояк, в подвале – регулярные потопы.

 В 2000 г. журналисты узнали про дырявую крышу в доме путинской родни и стали об этом писать. Городская власть на эти сигналы, представьте себе, так и не отреагировала. И тогда… один из депутатов Республики Северная Осетия – Алания выделил 110 тыс. руб. на ремонт кровли. Похоже на анекдот, но жизнь смешнее.

 Ремонт калининградской крыши на осетинские деньги длился много месяцев. Потом случился очередной ураган, и вновь уложенный бракоделами шифер приказал долго жить. Прошло еще два года. Теща президента переехала в Москву. Сейчас в бывшей квартире Шкребневых живет новая семья, а проблемы у дома старые. Потолки в плесени, минувшим дождливым летом они и не просыхали.

 Не исключено, что после вмешательства прокурора крышу все-таки залатают. Но вопрос в другом: если так поступают с родней первой леди страны, которая, кстати, является почетной гражданкой Калининграда, то на что надеяться остальным горожанам?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//В мире

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В США осудили китаянку за проникновение в поместье Трампа

В Соединённых Штатах суд признал виновной китаянку Чжан Юйцзин в проникновении на территорию поместья "Мар-а-Лаго", которое принадлежит президенту страны Дональду Трампу.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Собчак считает свадьбу с Богомоловым "дурацким праздником"

Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

//Шоу-бизнес

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

//Новости СМИ2

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
2

Ученые выяснили, почему люди набирают вес с возрастом
3

Кто удумал показать в Большом голую ж… Нуреева
4

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП
5

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры