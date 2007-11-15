С ВТО без АВТО
№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
19 НОЯБРЯ на телеканале РЕН ТВ – премьера документального цикла «Громкое дело». Название выпуска передачи – «Возможна ли жизнь после ВТО?».
Что принесет России вступление в ВТО? Кто-то утверждает, что ВТО для России – это пропуск на так необходимый ей мировой рынок. Это повышение качества всей выпускаемой продукции, с одной стороны, и качества жизни – с другой.
С этим категорически не согласен бывший успешный продюсер, а сегодня предприниматель, владелец крупных комплексов по производству куриного мяса Сергей Лисовский. Он уверен – после вступления в ВТО развалится сельское хозяйство России, вряд ли выживет автомобильная промышленность. В страну будут ввозить дешевые иномарки, но бензин станет настолько дорогим, что многим станет просто не по карману содержание собственного авто.
Две точки зрения. А между ними – реальность, в которой придется жить всем нам…
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