Эльдару Рязанову – 80?

«АРГУМЕНТЫ неделi»: 18 ноября в 18.30 Первый канал покажет грандиозный юбилейный вечер в Театре эстрады, посвященный юбилею Эльдара Рязанова. Актеры, сыгравшие в фильме Эльдара Александровича «Андерсен», вызвались стать ведущими этого вечера. Неутомимого маэстро будут чествовать не только знаменитости, но и простые зрители. Верно ли, что творческая судьба Рязанова в кино легка и безоблачна?

ЭЛЬДАР Рязанов: «Мнение о том, что у меня такая веселая, фестивальная кинематографическая жизнь – это все абсолютно полная хреновина. Очень много ран, рубцов и трещин в душе, которые мне нанесла окружающая прекрасная жизнь. Каждая картина делалась не благодаря обстоятельствам, а вопреки им. А фильм «Человек ниоткуда» и вовсе пролежал на полке по личному указанию секретаря ЦК Суслова 28 лет».