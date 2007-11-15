Трасса судьбы Дедюшко

3 НОЯБРЯ в ДТП на 109-м километре трассы Москва – Уфа погиб вместе с женой и сыном популярный киноактер, ведущий передачи «Улица твоей судьбы» (канал ТВ Центр) Александр Дедюшко.

В кино Александр играл простых и уверенных в себе мужчин. Именно поэтому в конце прошлого года вместе с Александрой Буратаевой он стал ведущим очень народной программы «Улица твоей судьбы». Это программа для простых людей и о простых людях, ее герои не политики, не звезды и не бизнесмены. Многие участники совершили настоящие подвиги, о которых никто не знает.

В ближайшее время в эфир выйдут еще четыре выпуска программы с Александром Дедюшко. В последних программах с участием известного актера речь пойдет о российской авиации; о жителях деревни, у которой шли бои за Москву; о неоязычниках и обычных милиционерах.