На что россияне тратят деньги?

Россияне стали больше тратить деньги на одежду, бытовую технику и услуги, чем на продукты питания. Причем их интерес растет к покупке товаров престижных брендов и… распродажам. Покупки наши соотечественники предпочитают делать в гипермаркетах. Такие данные были получены в ходе ряда исследований, проведенных компанией ГФК.

«РОССИЯ входит в состав так называемых стран БРИК. К ним сейчас приковано внимание крупнейших мировых компаний, рассматривающих эти страны как новые рынки сбыта. И Россия занимает в этом списке уникальное место как огромный рынок, с одной стороны, а с другой – страна демонстрирует уже в течение 7 лет стабильный рост», – говорит замгенерального директора компании ГФК «Русь» Марина Безуглова.

В связи с этим возникает несколько закономерностей. Вот некоторые из них. Только за последнее десятилетие более чем в два раза увеличилось число людей, которые хотят покупать товары престижных брендов. Однако при условии, что сделают они это на распродаже и по умеренной цене.

Чаще всего наши соотечественники стали ходить за покупками в гипермаркеты. Следом по посещаемости идут супермаркеты, дисконты, кеш-энд-керри. Россияне все больше воспринимают шопинг как способ проведения досуга. Год от года растет число людей, которые заявляют, что с удовольствием прогуливаются по торговым залам. Людям важны не только приемлемые цены и выгодные предложения, но и приятная атмосфера, сервис и возможные дополнительные услуги.

Интересен тот факт, что Россия по проникновению мобильной связи – впереди планеты всей. В настоящее время 71% населения имеет мобильные телефоны, что значительно опережает мировую тенденцию развития. Также это говорит о стремлении к мобильному образу жизни в целом. О том же свидетельствует и рост таких категорий, как MP3-плееры, – за последний год продажи выросли практически на 200%.

Эксперты отмечают, что потребители становятся все более требовательными – хотят всего сразу. А также стремятся видеть продукты, сочетающие в себе ряд полезных особенностей. Например, кондитерская продукция должна быть одновременно и вкусной, и полезной, сумка – сочетать роскошь с доступной ценой, обувь – быть комфорт­ной и модной.