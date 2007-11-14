Пейте на здоровье
№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Недавнее исследование Gallup показало, что любимым спиртным напитком Америки сегодня является пиво. Его предпочитают 40% употребляющих алкоголь жителей США. То же самое может произойти и у нас в ближайшее время. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил перейти от водки к вину и пиву – дабы снизить потребление крепких алкогольных напитков, предотвратить алкоголизацию населения и улучшить демографическую ситуацию в стране. Теперь российские эксперты активно обсуждают необходимость создания предпосылок для перехода россиян от северного типа потребления спиртного, когда преобладают крепкие напитки, к южному – когда предпочтение отдается вину и пиву.
ЦЕЛЕБНЫЕ свойства пива известны давно. В средние века пиво предписывалось для изгнания камней из почек и для лечения истощения – физического и духовного. Им растирали утомленные дальней дорогой ноги. Когда болели зубы, полоскали рот. В XVI в. знаменитый Парацельс лечил болезни печени папоротниковым пивом, а заболевания верхних дыхательных путей – пивом из шалфея.
Немецкий врач, профессор Кох, поддерживал своих чешских коллег – профессоров Главу и Томаера – в их научных изысканиях на пивную тему. Чехи видели в пиве эффективное лекарство от холеры, возбудители которой гибнут в нем в течение нескольких часов. Эпидемии холеры всегда обходили стороной тех, кто работал на пивоварнях. Сегодня это кажется неправдоподобным, но в XVIII – начале XIX в. большинство лекарств в больницах принималось только с пивом. Как тонизирующий, дезинфицирующий и общеукрепляющий напиток пиво давали выздоравливающим больным в петербургских больницах вплоть до середины XIX века.
Медицинский подход
СОВРЕМЕННАЯ медицина считает, что пиво при умеренном потреблении благотворно влияет на организм человека. Это единственный напиток, содержащий хмельную горечь, которая активизирует выделение желудочного сока и подавляет нежелательное воздействие алкоголя на организм. Перешедшие из хмеля в пиво экстрактивные вещества, обладая дезинфицирующим эффектом, тормозят рост и размножение бактерий, оказывают успокаивающее, болеутоляющее и гипнотическое действие. В скандинавских странах пиво включили в список антидепрессантов, официально разрешенных министерствами здравоохранения.
Пиво хорошо выводит из организма канцерогенные вещества. Исследования японских ученых показали, что регулярное употребление пива в небольших дозах может снизить риск заболевания раком в 2–3 раза.
Благотворно воздействует ячменный напиток и на желудочно-кишечную систему человека, восстанавливая слизистую оболочку при гастрите, дуодените и даже язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Выпитое натощак пиво (2/3–1 стакан) осушает желудок, освобождая его от избытка слизи, в этом и заключается лечебный эффект. Небольшое количество пива в период выздоровления после тяжелых болезней помогает быстрее восстановить флору желудочно-кишечного тракта.
Пиво ускоряет обмен веществ в организме и способствует омоложению клеток. Геронтологи считают, что оно способно замедлить старение организма. За 10 лет исследований ученые из университета Нового Южного Уэльса установили, что мужчины и женщины, выпивающие 1–2 стакана пива в день, живут дольше.
Умеренное потребление пива, около одной кружки в день, по данным чешских и немецких врачей, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, положительно воздействует на почки, предотвращая образование камней, и повышает защитные силы организма. Американские ученые тоже пришли к выводу, что пиво способно снизить риск сердечного приступа: у ежедневно выпивающих 1–2 кружки пива он снижается на 50%. По мнению австрийских медиков, с помощью пива можно предотвратить инфаркт и кровоизлияние в мозг.
Алкоголь, как известно, – весьма сильный нейротоксин, и его высокая концентрация в крови вызывает нарушение работы головного мозга, проявляющееся признаками состояния «под мухой». В то время как пенный напиток в умеренных количествах для мозга очень даже полезен, так как защищает его от ишемических инсультов (вызванных нарушениями мозгового кровообращения). Так, исследования шведских медиков, проведенные при поддержке Британской ассоциации неврологов, показали следующее: люди, выпивающие в день 1–2 кружки пива или 1–2 бокала легкого вина, страдают от ишемических инсультов на 20–25% реже, чем абсолютные трезвенники.
А вот регулярное употребление больших доз спиртного увеличивает риск развития инсульта почти в два раза. Дело в том, что небольшая концентрация алкоголя в крови снижает ее свертываемость и предупреждает образование опасных тромбов, а чрезмерные возлияния, наоборот, повреждают стенки сосудов, способствуя тромбообразованию, разрушают сердце и печень. Вот такая палка о двух концах.
Витаминный коктейль
В ГЕРМАНИИ свежее нефильтрованное пиво, мутное от плавающих в нем частичек дрожжей, называют Heife Weizen («пшеничные дрожжи»). Этот живой напиток считается самым полезным: концентрация витаминов группы В, которыми так богато любое пиво, в нефильтрованном в несколько раз выше. Мюнхенский институт пива научно доказал, что 1 литр нефильтрованного пива в 10 раз полезнее, чем 1 литр молока. Такое пиво подают в бокалах специальной формы – узких внизу и расширенных наверху.
Пить его можно только в ресторане или баре, уносить с собой вряд ли есть смысл: непастеризованное и нефильтрованное, оно не перенесет даже такой невинной транспортировки и растеряет по дороге все полезные свойства.
Но не стоит огорчаться. В любом пиве сохраняется его фирменный витаминный набор – витамины В1, В2, РР, С, большое количество минеральных веществ (1–2 г на литр), среди которых – ионы калия, натрия, кальция, магния, фосфора, серы и хлора.
Если посмотреть рецептуру и технологию, по которой варят пиво, то ничего вредного для организма мы не увидим: солод, хмель, дрожжи и вода. Солод – это проросший ячмень, именно он богат углеводами, белком, ферментами и минеральными солями, которые в процессе приготовления переходят в знаменитый пенный напиток.
Хмельной напиток красоты
СРЕДИ женщин любителей пива намного меньше, чем среди мужчин. Дамы считают его слишком горьким и невкусным. И напрасно. Разумное потребление пива делает кожу более гладкой и шелковистой (за счет большого количества витаминов группы В), производит омолаживающий эффект. А в качестве масок и натираний пиво используется в косметологии еще со времен средневековья. Знатоки утверждают, что пиво благотворно влияет на рост женской груди.
Сегодня парфюмерная промышленность предлагает огромное количество средств по уходу за волосами и кожей, содержащих пивные дрожжи.
Различные маски, кремы на основе пива способствуют выравниванию кожи и разглаживанию морщин. Пивные маски благотворно влияют на жирную кожу, повышая ее эластичность, улучшая кровообращение, регулируя работу сальных желез и сужая поры.
Применяется оно и в народных рецептах красоты. Возьмите желток одного яйца, добавьте в пиво и взбейте смесь в крутую пену. Нанесите на лицо и подержите до полного высыхания. Если баловать себя такой маской 1–2 раза в неделю, постепенно ваша кожа станет ровной, приобретет приятную матовость.
Лучшее средство для укладки волос – пиво, это знали еще наши прабабушки. Пивные шампуни дают такой же эффект, как шампуни с кондиционерами, но при этом на волосы оказывается еще и лечебное воздействие. Для ухода можно применять и натуральное пиво. Регулярное ополаскивание волос пивом быстро избавит от перхоти, придаст волосам неповторимый блеск и шелковистость, приостановит их выпадение.
В народной медицине есть рецепты лечения этим напитком и простудных заболеваний. Возьмите ложку меда на кружку подогретого пива – и простуду как рукой снимет.
А что касается дамских вкусовых предпочтений, то многие женщины не любят пиво по вполне объяснимой причине: они физически не способны понять его вкус. В университете американского штата Коннектикут провели исследование, в ходе которого выяснился любопытный факт. Восприятие вкуса пива зависит от активности специфического вкусового рецептора, отвечающего за вкус горечи. Этот рецептор кодируется геном, получившим кодовое название PTAS2R38.
Люди, в геноме которых содержится «активная» версия этого гена, очень чувствительны к горечи и, как следствие, считают пиво слишком горьким и невкусным. А те, кто получил от родителей неактивный вариант PTAS2R38, не воспринимают горечь и употребляют пиво в среднем в два раза чаще. По непонятным пока причинам женщин в первой группе в несколько раз больше, чем мужчин.
Андрей ВИЛЬКОВСКИЙ,
кандидат медицинских наук,
директор Департамента программной деятельности
Российского Красного Креста
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес