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Несчастная собственность

№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Несчастная собственность
Рейдерство стало у нас почетной профессией вроде космонавта
«Собственность – это кража».
Прудон

 Когда во время ток-шоу меня с вызовом спросили, а чем, собственно, русский человек отличается от европейца, я растерялся. Хотелось сказать: «Всем». Подумав, однако, я пришел к выводу, что более правильным было бы ответить: «Отношением к собственности». Именно отношение к собственности является квинтэссенцией культурных различий между Россией и Европой. В нем, как в капле воды, отразились все наши религиозные, исторические и социальные несхожести. Что-что, а собственность у нас никогда не была ни священной, ни неприкосновенной...

 ГДЕ-ТО в Уральской губернии голодают кресть­яне. В эпоху приватизационного разгула они продали свои земельные паи жуликам за бесценок. Земля тогда даром никому была не нужна, а лишняя тысяча в кармане всегда в радость. Да вот выяснилось вдруг, что тысяча эта давно «пробулькана», а землю жулики теперь перепродают втридорога и гонят с нее крестьян взашей. Вот и потребовали крестьяне вернуть землицу, потому как несправедливо это. А что продали, так то затмение было, ибо люди они неграмотные, нужды своей понять не могут и в тонкостях юридических не разбираются. Что, в общем-то, правда.

 Да что там уральская глухомань. В Лондоне остался без российской визы крупнейший западный инвестор. Теперь он не может въехать в страну, в которую вложил в свое время несколько миллиардов долларов. После кризиса, когда все капиталы бежали из России, он, наоборот, пришел сюда со своими деньгами и стал скупать дешевые акции. Был он тогда и зван, и привечаем. Но Россия затем все-таки «воспряла ото сна», акции российских компаний, естественно, подорожали, и миллионы предприимчивого инвестора превратились в миллиарды. В Европе и Америке он стал знаменитостью, своего рода гуру, который может угадывать перспективные рынки. Его имя вошло даже в университетские курсы. Но в России нет пророков, ни своих, ни чужих. Поэтому визу удачливого биржевика аннулировали, а потом и вовсе аккуратно выдавили из страны вместе со всем его бизнесом. Потому что несправедливо это: вложить доллар, а получить десять...

 Что общего в этих столь непохожих историях? Общее в них то, что собственность в России – явление условное. Она признается и народом, и государством только в той степени, в которой соответствует представлениям русского человека о справедливости, которую, как известно, каждый видит по-своему. Это в Европе собственность является неотъемлемым правом личности. У нас она еще как «отъемлема»! Был бы только повод...

 Русский человек плохо чувст­вует границу между «своим» и «чужим». Он легко расстается с имуществом. Еще легче «кладет глаз» на то, что ему не принадлежит. В России происходит постоянное и непрерывное насильственное перераспределение собственности. Лишение человека имущества здесь историче­ски в порядке вещей. У этого процесса есть множест­во религиозных и социальных причин. Но важен итог – тут никто так и не успел себя почувст­вовать по-настоящему собственником. Русские привыкли к тому, что они скорее владельцы, чем собственники. Для них быть собственником вовсе не так естественно, как для западного человека.

 Не научившись ценить свое, они тем более не будут ценить чужое. Население страны с равнодушием, граничащим со злорадством, наблюдает за тем, как одни кланы сжирают состояния других и не видит в этом ни драмы, ни нарушения каких-либо прав. Россия – страна туманных и запутанных представлений о собственности, право на которую очень трудно определить и еще труднее защитить.

 Под стать обществу и государство. Оно не только фактически устранилось от исполнения своих обязанностей по защите права собственности. Но и само зачастую превращается в удобный инструмент, при помощи которого можно «быстро и конфиденциально» обобрать любого собственника.

 Лишиться собственности в России не просто, а очень просто. Рейдерство стало у нас почетной профессией вроде космонавта. Лозунгом дня является кредо великого «комбинатора». Он, как известно, заявлял, что у него есть «четыреста сравнительно честных способов отъема денег»... У сегодняшних комбинаторов, благодаря попустительству государства, способов не меньше.

 Самый простой и изящный – это взять и переписать чужое имущество на себя. Чтобы оставить кого-то без собственности, здесь достаточно уметь писать. Этой способности достаточно для того, чтобы подменить данные в реестре акционеров или реестре юридических лиц. Информация-то о коммерческой собственности в России совершенно не защищена! Тот, кто владеет реестром в России, тот владеет имуществом. Реестры стали легкой добычей жуликов всех мастей. За взятку в него могут ввести любые данные, поменять имена владельцев акций, учредителей и директоров компании. А затем, вооружившись фальшивой выпиской, захватчик выбрасывает собственника из принадлежащих ему заводов, газет, пароходов. Конечно, у реального собственника есть абстрактная возможность в суде доказывать, что он – это он. Но пока он это докажет, делить становится уже нечего, а иногда и некому.

 Такой же легкой добычей комбинаторов стали суды. Если нельзя просто переписать имущество, то можно фальсифицировать судебное решение о его изъятии. Этот путь требует большей изобретательности. В этом случае собственник неожиданно узнает о том, что к нему неизвестными лицами были предъявлены иски, которые суд рассмотрел без его участия и по которым уже вынесено решение. Как правило, известно об этом собственнику становится тогда, когда его имущест­во оказывается в руках судебных приставов, сопровождаемых частной охраной. При этом имущество может находиться в Калининграде, а решение суда будет вынесено во Владивостоке. И главное, все будет проделано на совершенно законных основаниях.

 Ну а уж если кто-то серьезно положил глаз на чужие капиталы, то в ход идут все средст­ва. И в первом ряду стоят правоохранители. Возбуждение уголовных дел по поводу или без повода (с единственной целью завладения чужим имуществом) стало, наверное, самым процветающим бизнесом в России. Сначала клиента «готовят», оказывают силовое и информационное давление, собирают всю необходимую коммерческую информацию. А уж потом в дело вступают профессиональные «отъемщики». И они при помощи подкупленных специалистов переоформят все, что нужно, на заказчика.

 Это значит, что неопределенность с правом собственно­сти в России происходит от деятельности самого государства. Защита собственности в России, как хороший швейцарский сыр, – состоит почти из одних дыр. Государство про все эти дыры знает, «но не реагирует». То ли потому, что руки не доходят, то ли потому, что невыгодно. Но, скорее всего, оно просто подсознательно выражает в своей политике истинное народное отношение к собственности и собственникам.

 Парадокс состоит в том, что в со­временной России нет не только права собственности, но нет реально и самой собственности. Россия богата ресурсами, но не соб­ственностью. Эти ресурсы не превратились еще в чью-то собственность, они не закреплены за кем-то конкретно. Переход их от одного лица к другому не формализован. Имеющееся почти невозможно защитить. Практически о любом имуществе в России можно сказать: «Как пришло, так и уйдет».

 Именно поэтому капитализация России так ничтожно мала по сравнению со стоимостью ее природных богатств, промышленных и интеллектуальных активов. Всех заботит то, что российская собственность недооценена. Так потому и недооценена, что ее практически нет. Что толку в активах, которые могут в любой момент раствориться на безграничных русских просторах.

 Вывод прост: если страна действительно хочет быть богатой, она должна научиться, наконец, уважать собственность. И защищать права на нее: свои и чужие, без разбора.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Нужна ли она – собственность, кроме квартиры, машины и дачного участка с домиком? Может, правильнее присмотреться к опыту советской власти?
Спросили мы граждан России

 Андрей Ковзик, 57 лет, историк, Уфа:
 – Неужто мы дружно забыли, как государство «наращивало темпы развития производства группы «А» (станки и оборудование) – а с группой «Б» (это то, что едят, пьют, надевают) – была полная катастрофа? Не помним пустые магазины? Пусть будет собственность и частная, и государственная. Не надо возвращаться в каменный век!

 Анна, 42 года, педагог, Пенза:
 – Трудно ответить: единственная и весьма скромная моя собственность – квартира! Вообще среднестатистическому гражданину безразлично, кому принадлежат заводы, газеты, пароходы... Все равно, кто платит тебе зарплату, кто и как распоряжается прибылью. Лишь бы это (твои права в первую очередь) регламентировалось разумными законами.

 Виктор Варов, инженер, Оренбург:
 – Я, по большому счету, на серьезную собственность уже не рассчитываю. Были когда-то акции крупного металлургического комбината, но успел вовремя их продать – прежде чем предприятие мошеннически обанкротили. Но собственность все-таки нужна. Вспомним из опыта той же советской власти: где директор слыл хозяином (в хорошем смысле слова) – там и дела шли нормально. А где сидел временщик – был бардак. Надо только чтобы собственнику не давали забыть: у него есть еще и обязанности, связанные с владением этой собственностью!

 Петр Ухов, водитель, Пермь:
 – Может, вместо дачного домика – серь­езный коттедж? Ну еще магазинчик, ресторанчик… Но – не аптеки, не заводы и уж точно – не недра! Государство должно владеть предприятиями, водой, отоплением, алмазами и золотишком. И пусть всем этим управляют госменеджеры.

 Алла, воспитатель детсада, Липецк:
 – Нужна. Тогда больше гарантий, что мы будем жить цивилизованно. Вспомним «Собачье сердце». Во что превратился калабуховский дом, когда туда пришло новое коллективное управление? Исчезли цветы, ковры и даже калоши!

 Виктор Зильберман, 49 лет, повар, Тула:
 – Вопросом на вопрос: а мне что, нормальную пенсию будут платить? Лично я не надеюсь на наше великое государство в благородном деле обеспечения моего достойного старческого существования.

 Лидия, 46 лет, продавец, Москва:
 – Читайте Библию – там ответы на все.

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