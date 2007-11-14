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Бананотехнологии

Чиновники пустили на ветер 100 млрд. «инновационных» рублей

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Бананотехнологии
У России пока нет даже современного производства микросхем

Государство наконец-то начало вкладывать сотни миллиардов рублей в развитие высокотехнологичных отраслей. Расчет – избавить страну от «сырьевой иглы». Но, похоже, до адресатов не доходит и половина денег. По данным «АН», из 188 млрд. руб., выделенных в прошлом году из бюджета на поддержку инноваций, 100 млрд. руб. «растворились» в пустоте.

Общая тревога

Данные об объемах «ушедших в песок» бюджетных средств, конечно, шокируют. Получается, под прикрытием «поддержки инноваций» в стране во всю мощь работает машина по перекачке государственных денег в карманы «нужных людей». Кстати, этой сенсационной информацией с нами поделилась «Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий» (НАИРИТ).

На чем основываются такие выводы? Попробуем разобраться. Прежде всего, откуда НАИРИТ взяла сног­сшибательную цифру в 100 млрд. рублей? В ассоциации объясняют, что их общественная приемная ломится от потока жалоб. Обиженные предприниматели выносят на свет божий одни и те же неприглядные истории. Какие-то компании без объяснений «выкинули» из числа участников «инновационного» тендера. Других «обошли» конкуренты. Причем более удачливые соперники победили, предложив государству выполнить ту же работу, но втрое дороже. И таких случаев – тысячи.

Понятно, что один недовольный – еще не симптом. Двое – уже повод задуматься. Другая история, когда сразу несколько конкурирующих компаний в один голос заявляют, что государственные деньги на тендере достались «своим людям».

Аналитики слушали-слушали, да и взялись за калькулятор. И выяснили, какой объем госсредств прошел через те конкурсы и тендеры, на которые поступило наибольшее число жалоб. Так что к методике не подкопаешься.

Знают, но молчат

Как работает механизм по «откачке» инновационных денег? Оказывается, проще всего воровать научные гранты (безвозмездная помощь на исследования). Это настоящее «золотое дно» для любителей поживиться за счет бюджета. Во-первых, безнаказанность практически гарантирована. Ученые «все знают», но молчат. Им сейчас явно не до возмущения. Разве раскроешь рот, когда в институтах Академии наук который год подряд идут массовые сокращения?

Во-вторых, раздача грантов происходит практически бесконтрольно. Традиционно они выдаются по прин­ципу «как бог на душу положит». Как ни странно, бог «щедро отсыпает» родственникам и знакомым ответст­венных лиц.

Порой перепадает и остальным, но не за просто так. Размер научных «откатов» впечатляет. По словам ведущего сотрудника фонда «Наука и будущее» Сергея Черкасова, получателям достается не более половины выделенной суммы.

Сходная ситуация складывается и в некоторых венчурных компаниях. Они специализируются на рискованных, но потенциально очень прибыльных инвестициях. Правда, прибыль здесь можно извлекать разными способами.

Решение «кому дать денег» единолично принимает исполнительный директор «венчура». При этом контроль над ним отсутствует. Не считать же сдерживающей силой обязанность раз в год отчитываться перед начальством в профильном ведомстве?

Последний миллиард

К счастью, через грантодателей и «венчуры» проходит только пятая часть всех «инновационных» финансовых потоков. Расхищать остальные деньги гораздо сложнее. Более половины средств в инновации поступает через госкорпорации развития и нацпроекты. Над их расходами надзор гораздо строже. Например, за освоением доверенных «Роснанотеху» 130 млрд. руб. будет следить наблюдательный совет из представителей президента и парламента. А достойные внимания направления исследований отберет комитет, состоящий из «19 мудрецов».

Вроде бы в таких условиях особенно не поворуешь. Но проблема в том, что система госкорпораций развития очень молода и пока работает в режиме «ударной комсомольской стройки». В общей неразберихе сохраняется немало возможностей полакомиться из государственных закромов.

Вот характерный пример. Недавно одно влиятельное ведомство «волевым решением» выдало более 30 ­млрд. руб. компании «Ситроникс» (входит в АФК «Система»). Государственные миллиарды предназначаются для строительства завода по выпуску микросхем.

Деньги пошли из бюджета федеральной целевой программы «Развитие радиоэлектроники». Значит, в конечном счете их возьмут из Фонда развития. Согласования прошли в рекордные сроки. Поэтому злые языки утверждают, будто это был подарок владельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову.

Кто тут прав, судить не нам. Но «презент», надо сказать, пришелся как нель­зя кстати. Третий квартал подряд «Ситроникс» нес убытки. Акции компании обрушились… И вдруг такой подарок.

Кстати, по нашей информации, против поддержки не слишком крепко стоящего на ногах предприятия резко возражало Мининформсвязи. Но мнение профильного министерства проигнорировали

Судный день

История с «Ситрониксом» наделала много шума в узких кругах. Но она так и не вышла за рамки «междусобойчика». Никто не захотел раздувать скандал.

Тем не менее «тишь да гладь» в индуст­рии, похоже, заканчивается. «Раздражителем» стали те самые компании, интересы которых «обошли» в ходе государст­венных тендеров.

Сколько на этом теряет бюджет, специалисты знают не понаслышке. Начальник управления ФАС Михаил Евраев приводит такой пример. Недавно Рос­здрав закупал лекарства для льготников. На конкурсе победило предложение на сумму 1,4 млрд. рублей. Государство такой расклад не устроил. Провели аукцион, на нем цена снизилась в 2,5 раза.

«К сожалению, сейчас 80% госзаказов распределяются через конкурсы и только 20% – через аукционы», – сокрушается г‑н Евраев. Он уверен, что конкурсы соз­дают почву для коррупции и ценовых сговоров, поэтому от них надо отказаться.

К счастью, проигравшие в ходе «чест­ных торгов» компании не всегда смиряются с поражением. Терять им, в сущности, нечего, а закон дает немало возможностей «переиграть дело назад». Поэтому обиженные все чаще подают в суд.

Пока примеры можно пересчитать по пальцам, но они множатся с каждым месяцем. Не так давно Московский арбитражный суд признал недействительными результаты «инновационного» тендера Росстата. Статистическое ведомство закупало компьютерные сканеры и программы для обработки данных. Победителем стала фирма, предложившая дорогую японскую технику.

Это вызвало возмущение россий­ского производителя аналогичного оборудования – компании ГК «Сибкон». Она подала иск и выиграла дело благодаря процедурной «зацепке». Выяснилось, что Росстат неожиданно перенес сроки подачи заявлений на конкурс, но «забыл» уведомить об этом некоторых участников соревнования.

Похожие нарушения всплыли и в ходе судебного процесса, затеянного компьютерной корпорацией «АйТи». Она выиграла процесс против нижегород­ского отделения Пенсионного фонда. Суд установил, что фонд по ходу игры менял ее правила. Оказалось, чиновники ввели новые принципы отбора заявок непо­средственно во время их рассмотрения…

Слезть с «нефтяной иглы» – значит вкладывать деньги в новые технологии. Но там поджидают «старые технологии» – воровства.

Пока затягивается «тендерный» процесс против управления ГУВД Свердловской области. Но любопытных фактов всплыло уже немало. Милиционеры проводили конкурс на поставку машин для спецпечати. Проигравшие компании «РостаК» и «Первый печатный двор» с результатами торгов не согласились. По их мнению, в конкурсе победило самое дорогое предложение. Истцы утверждают, что в результате милицейский главк переплатил за технику 17 млн. руб. из областного бюджета. Так это или нет – решит суд. А в том, что он состоится, можно не сомневаться. Выходит, лед все-таки тронулся?

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