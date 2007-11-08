Мир уменьшился на 20%
№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«НИ ОДНА война не нанесла нашей стране таких территориальных потерь, как дела ученых», – заявил король Людовик, когда географы впервые измерили территорию Франции. Она оказалась гораздо меньше, чем думали…
Астрономы из университета в городе Хантсвилле превзошли подвиг французских коллег: они серьезно уменьшили размеры самой Вселенной. Оказалось, что ее масса как минимум на 20% меньше, чем считалось ранее.
Этот параметр оценивают по интенсивности космического рентгеновского излучения. Исследователи из Хантсвилла доказали, что его источником являются не атомы, как считалось ранее, а электроны. А они обладают значительно меньшей массой…
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