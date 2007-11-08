Мир уменьшился на 20%

«НИ ОДНА война не нанесла нашей стране таких территориальных потерь, как дела ученых», – заявил король Людовик, когда географы впервые измерили территорию Франции. Она оказалась гораздо меньше, чем думали…

Астрономы из университета в городе Хантсвилле превзошли подвиг французских коллег: они серьезно уменьшили размеры самой Вселенной. Оказалось, что ее масса как минимум на 20% меньше, чем считалось ранее.

Этот параметр оценивают по интенсивности космического рентгеновского излучения. Исследователи из Хантсвилла доказали, что его источником являются не атомы, как считалось ранее, а электроны. А они обладают значительно меньшей массой…