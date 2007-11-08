В Воронеже увековечили свиноматку

В РАЙЦЕНТРЕ Калаче­евского района Воро­нежской обл. поставили памятник свинье-кормилице.

Идея памятника, созданного воронежскими скульпторами Александром Ельниковым и Иваном Воскобойниковым, принадлежит руководству местного мясокомбината.

«Прообразом скульптуры стала свинья Мамка, первый представитель новой породы свиней. Она была выведена специалистами комбината в результате четырехпородного скрещивания. Потомство Мамки полностью соответствует европейским стандартам. Поэтому для предприятия она, без преувеличения, стала настоящей кормилицей», – рассказали «АН» в администрации района.

Это первое увековечивание свиньи в России. Аналогичные памятники есть в Польше и Украине.

Анатолий ЧУЙКОВ, Воронеж,

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