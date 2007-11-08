«Скальпель» скоро начнет летать

Россия и Узбекистан подписали контракт о поставках с Ташкентского авиапроизводственного объединения им. Валерия Чкалова 28 самолетов Ил-114, двух Ил-76 и двух Ил-78. Эта хорошая новость пришла сразу же после встречи в Ташкенте премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева с российским премьером Виктором Зубковым.

НОВЫЙ «разведчик» Ил-114 представляет собой военно-транспортный самолет Ил-114-300Т, оснащенный суперсовременной фотоаппаратурой и радиолокационными станциями. Самолеты этого типа заменят разведчики Ан-30 в программе «Открытое небо», в рамках которой осуществляется взаимный военный контроль за военными объектами как России, так и стран НАТО.

А несколько раньше Узбе­кистан посетил министр обороны Рос­сии Анатолий Сердюков. Напомним, редакция обращалась лично к нему по поводу модернизации летающего военного госпиталя «Скальпель» сразу после публикаций материалов «Фантом «Скальпеля» навсегда покинул небо?» и «Скальпель» и «Арабель» в сплошном тумане».

Летающий военный госпиталь Ил-76 МД (максимальной дальности) «Скальпель» в свое время собирали именно в Ташкенте. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. И скоро у Министерства обороны России появится новый современный летающий госпиталь.

До 2015 г. Министерство обороны РФ планирует получить все 32 самолета. В настоящее время оплачено производст­во первых восьми самолетов, поставки которых начнутся уже в 2008 году.