«Спартак» не «продинамят»

НА ПЕРВОМ канале потирают руки: интрига в чемпионате России по футболу сохранится до самого окончания первенст­ва, до матча «Спартак» – «Динамо», который канал покажет 11 ноября в прямом эфире.

В этом последнем туре, как известно, питерцы приедут в подмосковное Раменское, где тот же «Спартак» недавно не смог добиться победы, а москвичам придется встретиться в столичном дерби с «Динамо». И именно финальный свисток арбитра в этом матче провозгласит имя клуба – нового чемпиона страны. При этом «Зенит», как известно, ни разу в российской истории не становился чемпионом.