Электронные СМИ обвинили в антинародности

ТЕЛЕКАНАЛ РБК, чуть ли не единственный среди прочих каналов, осветил в своем эфире послание Патриарха к участникам ноябрьского православного медиафестиваля «Радонеж». Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил, что существует реальная опасность утраты русским народом духовной и культурной идентичности.

Говорилось также о том, что российское общественное сознание формируется сегодня с помощью электронных СМИ отнюдь не государством, а небольшой группой бизнесменов и медиапрофессионалов, которые сконцентрированы на повышении коммерческой отдачи. Как правило, отдача эта повышается традиционным путем — муссированием тем секса и насилия в той или иной форме.

Общество утрачивает свою моральную основу, на которой строятся разумные отношения людей друг с другом. Вместо этого человек становится потребителем телепродукции, которая разжигает его низменные инстинкты и отучает думать. С таким «обработанным телевидением» народом Российское государство обречено на деградацию и гибель!