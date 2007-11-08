Электронные СМИ обвинили в антинародности
№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ТЕЛЕКАНАЛ РБК, чуть ли не единственный среди прочих каналов, осветил в своем эфире послание Патриарха к участникам ноябрьского православного медиафестиваля «Радонеж». Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заявил, что существует реальная опасность утраты русским народом духовной и культурной идентичности.
Говорилось также о том, что российское общественное сознание формируется сегодня с помощью электронных СМИ отнюдь не государством, а небольшой группой бизнесменов и медиапрофессионалов, которые сконцентрированы на повышении коммерческой отдачи. Как правило, отдача эта повышается традиционным путем — муссированием тем секса и насилия в той или иной форме.
Общество утрачивает свою моральную основу, на которой строятся разумные отношения людей друг с другом. Вместо этого человек становится потребителем телепродукции, которая разжигает его низменные инстинкты и отучает думать. С таким «обработанным телевидением» народом Российское государство обречено на деградацию и гибель!
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес