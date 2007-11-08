Реставрация наказуема

Реставрировать старые дома в Москве дорого. Гораздо выгоднее под предлогом обветшания и аварийности дом снести, вместо него соорудить почти такой же, но в новых материалах, повыше, попросторнее, с зимним садом и подземным гаражом. Благо, есть спасительное для застройщиков слово «реконструкция»: всегда можно развести руками и посетовать, что и хотели бы реставрировать, но «больной» операции не перенесет.

БОЛЕЕ того, реставрация, как оказывается, дело наказуемое. Это доказывает история главного дома городской усадьбы А.К. Поливанова в Денежном переулке, 9/6. Дом этот, один из самых известных памятников московского деревянного ампира, был выстроен поручиком Александ­ром Поливановым на «обгорелой пустопорожней земле» после войны 1812 года. Величественный особняк – фактически хрестоматийная иллюстрация процесса гражданского строительства в «послепожарной Москве». Тут вам и мезонин – таким образом владелец удачно избежал налога за многоэтажное строение; и ант­ресоли, где протекала основная жизнь владельцев; и великолепный шестиколонный портик тосканского ордера. Единственное отличие (надо отметить, дому весьма к лицу) от «собратьев» по времени – практически полное отсутствие лепных украшений на фасаде.

9 февраля 2001 г. дом Поливанова, находившийся в аренде у Ассоциации шахматных федераций, загорелся. Произошло все ночью, огонь тушили довольно долго и при этом само здание основательно залили. В результате к июлю 2004 г. дом выглядел жалко – полуразрушенный, с продырявленной кровлей... Вот оптимальный объект для реконструкции (то есть для полнейшего переустройства)!

И вероятно, дом подвергся бы ей, если бы не моск­вичи, которые воспротивились такому ходу событий. Устроенная ими четырехдневная акция подтолк­нула арендатора (уже нового) принять решение о реставрации, и в мае 2007 г. дом 9/6 по Денежному переулку сверкал свежевыкрашенным фасадом. Более того, пользователи здания пошли дальше – они сохранили историческую планировку особняка. А затем, как у Шварца в «Обыкновенном чуде»: «Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял!»

Еще в 2001 году московское правительство оформило на дом право собственности. На основании этого Москомнаследие заключило охранно-арендный договор с ООО НТЦ «Энергосистемы», которое и обязалось выполнить реставрационные работы. Но не стоит забывать и арендатора-«погорельца» – шахматную ассоциацию. С ней заключило договор Росимущест­во на основании того, что памятник внесен в федеральный перечень объектов исторического и культурного наследия. А стало быть, собственник здания – российское правительст­во. Спор о том, кто из собст­венников настоящий, тянется с 2004 года. В октябре прошлого года началась череда судов. Последний – Федеральный арбитражный суд Московского округа – город проиграл. На очереди – Высший арбитражный. Впрочем, москов­ские и российские власти постоянно что-то делят. Весь абсурд ситуации в другом: нынешний арендатор особняка за свое реставрационное рвение оказался наказан – ведь сегодняшние затраты ООО исчисляются уже не одним миллионом условных единиц!

Получается, что снеси НТЦ «Энергосистемы» дом под предлогом аварийности, поставь на его месте бетонную копию – и никакого спора бы не было! Так как нет памятника – и не нужно его включать в разнообразные перечни, не нужно оформлять дом на Москву или на Федерацию. А так: отреставрировал – отвечай.