Не попасть в «точку»

На сегодняшний день приостановлено точечное строительство по 25 адресам. Теперь уже стало очевидно, что все стройки, готовность которых составляет 40–50%, обязательно доведут до конца. Несмотря на протесты жителей и депутатов всех мастей. Неясна до сих пор судьба зданий, находящихся на стадии котлована. Власти пообещали, что ее в течение трех месяцев будет решать специальная Межведомственная комиссия под руководством главного архитектора города Александра Кузьмина.

НА САМОМ деле эта комиссия наделена лишь рекомендательными полномочиями. В сложившейся ситуации ее пришлось создать, чтобы, так сказать, выпустить пар (ожесточенные схватки между москвичами и представителями строительных компаний не давали покоя и городскому правительству). Но на каких основаниях комиссия должна принимать решения, не прописано ни в каких законах и постановлениях. Александр Кузьмин признается сам, что «судить приходится по двум критериям: нарушителей по нормативной базе, то есть по закону, а остальных по совести».

На совести Межведомственной комиссии во главе с главным архитектором уже 120 рассмотренных адресов и 170 объектов. Приостанавливают строительство, как правило, жилых домов. Причина одна: нарушение градостроительных регламентов.

«В принципе если точечное строительство начато с нарушениями, тогда все разрешительные документы на него могут быть отменены, а договоры с инвесторами расторгнуты, – говорит депутат Московской городской думы Михаил Моск­вин-Тарханов. – Если же документация на «точку» в порядке, то такую стройку остановить нельзя. На самом деле нарушений в уплотнительной застройке – как грязи. Так что при умелом подходе можно остановить любой точечный объект, попавший в поле зрения Межведомственной комиссии».

Есть и противоположное мнение: все объекты будут достроены, когда спадет напряженность. Параметры здания могут изменить незначительно – к примеру, уменьшить его на пару этажей. Кто-то из инвесторов, конечно, пожертвует несколько квартир малоимущим москвичам, обзовет стройку «социальным проектом» и продолжит строительство. Кто-то будет настаивать, что объект не точечный – определения-то ведь нет ни в одном законе.

Еще в июле этого года руководитель столичного строительного комплекса Владимир Ресин пообещал «в скором будущем» выпустить «Регламент точечной застройки». Но его пока нет. Ясности в то, что «точка», а что «не точка», не внесло даже последнее постановление правительства Москвы, посвященное урегулированию этой проб­лемы.

«В нашем городе никто ничего не застраивает без разрешения, – утверждает вице-президент Российской гильдии риэлтеров Константин Апрелев. – Но вопрос в том, как получено это разрешение, не с нарушением ли закона. Все права по регулированию застройки районов – у московской исполнительной власти. Отсюда и нарушения прав граждан – например, снос детских садов и площадок. Отсюда и отсутствие гарантий, что строительство законно и его не приостановят в любой момент. Отсюда и риски людей, покупающих жилье в начале строительства. В федеральном кодексе четко прописано: любая застройка должна быть согласована с гражданами, проживающими на примыкающих к строительству территориях. В московских законах ничего подобного нет».

Если люди купили квартиру в «незаконном» доме – кто возместит им убытки, и возместит ли? Кто оплатит простои строительным фирмам, по три месяца ждущим решения судьбы своих объектов?

Претензии, скорее всего, будут адресованы столичной мэрии, что грозит длительными судебными разбирательствами. «Город, в любом случае, откажется нести какую либо ответст­венность за убытки и вообще за решения Межведомственной комиссии, – считает юрист-консультант Мосгордумы Сергей Беляков. – В перспективе, я думаю, застройщики всеми правдами и неправдами будут пытаться продолжить строительство, возмещая потери за счет увеличения стоимости жилья».

Аргументы юриста

– СТРОИТЕЛЬНЫЕ компании имеют право обжаловать в суде любой акт Меж­ведом­ст­венной комиссии, если он затрагивает их права, – говорит

. – Застройщик также может предъявить иск гражданам, участвовавшим в пикетировании строительного объекта. Но доказать в суде, что именно эти митинги повлияли на решение комиссии, будет практически невозможно.