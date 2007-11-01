//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Самый крупный в Азии колокол – в Тобольском кремле

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Самый крупный в Азии колокол – в Тобольском кремле

 29 ОКТЯБРЯ, в День святителя Ио­ан­­на, митрополита То­­боль­ско­го, на колокольню Софийско-Ус­пен­­­ско­го собора То­больского кремля был поднят самый крупный в Си­бири колокол.

 Вес его – 25 тонн, диаметр достигает 3,2 м, изготовлен в городе Каменск-Ураль­ском. Один только язык колокола весит 770 килограмм. В То­боль­ск колокол был доставлен еще в июне 2007 г. накануне дня небесного покровителя Тобольска – святого и чудотворца Иоанна, митрополита Тобольского, и поставлен возле Покровского храма в кремле.

 Первым в колокол ударил архиепископ Тобольский и Тюмен­ский Димитрий, ректор Тоболь­ской духовной семинарии.

Иван ВАСИЛЬЕВ, Тюмень,
фото автора

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Общество

В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали

В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали

Многие СМИ написали, что МВД затеяло эксперимент и планирует начать работать с дрессированными поисковыми свиньями. Но как оказалось, поросят силовики пока не закупали, а только присматриваются к опыту коллег

//Новости партнеров

//Общество

Режиссёр Райхельгауз сравнил выборы в России и на Украине

Режиссёр Райхельгауз сравнил выборы в России и на Украине

Москвичи не могут ничего сказать о работе городской Думы. Многие фамилии депутатов народу даже не знакомы. Мало кто может вспомнить проблемы, которая решала эта Дума.

//Шоу-бизнес

Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Лоза рассказал, за что на него обиделись коллеги

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что все его скандальные заявления в СМИ вырваны из контекста. «Давайте сразу: я этих заявлений не делал, «эти заявления» – просто выдранные из контекста фразы», - заявил исполнитель.

//Новости СМИ2

//Политика

Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост главы Абхазии

Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост главы Абхазии

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Раулю Хаджимбе по случаю его победы во втором туре президентских выборов в Абхазии.

//Шоу-бизнес

"Золотой ребенок" и Эдди Мерфи встретились спустя 33 года

"Золотой ребенок" и Эдди Мерфи встретились спустя 33 года

Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" в одноименной картине 1986 года спустя 33 года. Об этом накануне сообщило издание The Hollywood Reporter.

//Общество

Психолог объяснила, как появляется зависимость от видеоигр

Психолог объяснила, как появляется зависимость от видеоигр

Психолог Анна Адамова рассказала, где искать тонкую грань между увлечённостью видеоиграми и зависимостью. Специалист признала, что компьютерные игры могут приносить пользу, но также могут и оказывать негативное влияние на психику.

//В мире

Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

На эстонском ТВ-канале ETV+ ведущей Елене Ханге пришлось оправдываться на тему «понаехали»: ее упрекнули в том, что Елена приехала работать в Эстонию и отбирает «хлеб» у местных журналистов.

//Общество

Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Президент России Владимир Путин поручил ФСО и Российской академии наук изучить к 15 декабря текущего года возможность расширения археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

//Общество

Поздравления нашему коллеге

Поздравления нашему коллеге

Сегодня у известного отечественного журналиста, писателя, общественного деятеля, большого друга нашего издания и автора популярных книг, издаваемых ИД «Аргументы недели», Андрея КАРАУЛОВА день рождения.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Тину Канделаки возмутили заявления украинского режиссёра Олега Сенцова о том, что в Крым и Донбасс он вернётся только на танках. Телеведущая напомнила, как за Сенцова заступались проставленные мировые режиссеры.

//Общество

В РПЦ навали россиянок, делающих аборты, сорняками, а школьных учительниц...ну, в общем, "умом коротки"

В РПЦ навали россиянок, делающих аборты, сорняками, а школьных учительниц...ну, в общем, "умом коротки"

Делающих аборты россиянок в РПЦ сравнили с сорняками, которых нужно выкорчевать, а в школьные педагоги порекомендовали брать исключительно мужчин, ибо женщины «умом коротки»

//Жаркое из блогов

Истерика вокруг российского газа.

Истерика вокруг российского газа.

«Нафтогаз» назвал цену, получив которую Украина будет готова пойти на мировую с «Газпромом». «Каких-то» 12 миллиардов долларов, и украинская компания будет готова решить конфликт во внесудебном порядке. Именно столько Москва якобы задолжала Киеву за транзит газа.

//Шоу-бизнес

Алёна Водонаева научила женщин красиво стареть

Алёна Водонаева научила женщин красиво стареть

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала, как «стареть красиво» и какие качества должна иметь женщина, чтобы оставаться желанной в любом возрасте. По её мнению, женская привлекательность кроется вовсе не в отсутствии морщин.

//Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП со "Скорой" в Ленобласти

Четыре человека пострадали в ДТП со "Скорой" в Ленобласти

Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

//Здоровье

Онколог рассказал молодёжи, как избежать онкологии

Онколог рассказал молодёжи, как избежать онкологии

Российский онколог Андрей Коржиков рассказал молодым согражданам, как правильно следить за здоровьем, чтобы избежать развития рака и вовремя диагностировать опасное заболевание.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры