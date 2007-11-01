Самый крупный в Азии колокол – в Тобольском кремле
№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
29 ОКТЯБРЯ, в День святителя Иоанна, митрополита Тобольского, на колокольню Софийско-Успенского собора Тобольского кремля был поднят самый крупный в Сибири колокол.
Вес его – 25 тонн, диаметр достигает 3,2 м, изготовлен в городе Каменск-Уральском. Один только язык колокола весит 770 килограмм. В Тобольск колокол был доставлен еще в июне 2007 г. накануне дня небесного покровителя Тобольска – святого и чудотворца Иоанна, митрополита Тобольского, и поставлен возле Покровского храма в кремле.
Первым в колокол ударил архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, ректор Тобольской духовной семинарии.
Иван ВАСИЛЬЕВ, Тюмень,
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