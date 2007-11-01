Самый крупный в Азии колокол – в Тобольском кремле

29 ОКТЯБРЯ, в День святителя Ио­ан­­на, митрополита То­­боль­ско­го, на колокольню Софийско-Ус­пен­­­ско­го собора То­больского кремля был поднят самый крупный в Си­бири колокол.

Вес его – 25 тонн, диаметр достигает 3,2 м, изготовлен в городе Каменск-Ураль­ском. Один только язык колокола весит 770 килограмм. В То­боль­ск колокол был доставлен еще в июне 2007 г. накануне дня небесного покровителя Тобольска – святого и чудотворца Иоанна, митрополита Тобольского, и поставлен возле Покровского храма в кремле.

Первым в колокол ударил архиепископ Тобольский и Тюмен­ский Димитрий, ректор Тоболь­ской духовной семинарии.

Иван ВАСИЛЬЕВ, Тюмень,

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