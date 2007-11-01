В Перми запрещают показывать медведей

В СВОЕМ порыве под­держать кандидатов правящей партии на выборах в Государственную Думу руководство пермского телеканала «ВЕТТА» дошло до крайности.

На планерке гендиректор и главный редактор посоветовали журналистам не ставить в эфир сюжет про пермский зоопарк и про бедственное положение содержащегося там медведя. «Это плохо отразится на имидже партии. А мы ее поддерживаем», – было заявлено журналистам.

Дальше – больше. Из сетки вещания негласно приказано снять все мультфильмы с мишками. Тем более если медведь по сюжету ведет себя неподобающим образом.