Фрегат «Паллада» отправляется в кругосветку
№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
2 НОЯБРЯ из Владивостока в кругосветное плавание выходит учебный парусный фрегат «Паллада». В этом плавании пройдут практику ученики заведений Росрыболовства и воспитанники клубов юных моряков. А также наиболее отличившиеся курсанты Тихоокеанского военно-морского института им. С.О. Макарова.
Поход «Паллады» посвящен 190-летию кругосветного плавания российских кораблей под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. И 50-летию начала советских исследований в Тихом океане и Антарктиде.
Маршрут кругосветки: западная часть Тихого океана – Австралия – Панамский канал – Атлантический океан – Средиземное море – Суэцкий канал – Индийский океан – Владивосток. Кругосветка займет 9–10 месяцев.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес