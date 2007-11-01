Москва – фригидная особа?

Столица становится все более современным городом, и ее жители уже не представляют себя без Интернета, технических новинок и ночных клубов. По мнению художественного руководителя Московского детского театра эстрады Валентина Овсянникова, это большая проблема мегаполиса.

СТОЛИЦА за последние 10 лет сильно изменилась – у города уже новое лицо, лицо XXI века. Все меняется, и надо смотреть на это философски. Приходят новые поколения, которые привносят в мегаполис свою субкультуру, нравится нам это или нет.

Самый большой недостаток Москвы заключается в том, что она... столица! Здесь огромное количество самых разных людей, которые не всегда друг друга понимают. Отсюда и конфликты. Наблюдается и обратная тенденция – люди уходят в себя. Интернет заменяет живое общение, а ночные клубы пришли на смену хорошим застольям с песнопениями. В этом отношении Москва стала какой-то фригидной особой.

Есть в городской жизни и приятные моменты, ставшие неотъемлемой частью нашего быта. Например, домофоны в подъездах. Безопасность в наше время лишней не бывает. Раньше отключение горячей воды было совершенно непредсказуемым, а теперь нас заранее об этом предупреждают. Мелочь, а приятно.

Как руководитель детского театра я должен сказать, что в Москве год от года становится серьезнее проблема детского творчества и досуга. Родители заняты зарабатыванием денег, и все меньше времени у них остается на собственных детей. Если уж родители сами не занимаются с ребенком, они могли бы водить своих ребят в кружки или клубы. Но, увы, и это не спасает. Уровень преподавания во многих детских учреждениях далек от идеального. Года полтора назад я был членом жюри одного московского фестиваля. Там насмотрелся на тех людей, которые учат подрастающее поколение. Таких учителей я дер­жал бы как можно дальше от детей! Качество внешкольного образования в городе обязательно нужно повышать.