//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Москва – фригидная особа?

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Москва – фригидная особа?

 Столица становится все более современным городом, и ее жители уже не представляют себя без Интернета, технических новинок и ночных клубов. По мнению художественного руководителя Московского детского театра эстрады Валентина Овсянникова, это большая проблема мегаполиса.

 СТОЛИЦА за последние 10 лет сильно изменилась – у города уже новое лицо, лицо XXI века. Все меняется, и надо смотреть на это философски. Приходят новые поколения, которые привносят в мегаполис свою субкультуру, нравится нам это или нет.

 Самый большой недостаток Москвы заключается в том, что она... столица! Здесь огромное количество самых разных людей, которые не всегда друг друга понимают. Отсюда и конфликты. Наблюдается и обратная тенденция – люди уходят в себя. Интернет заменяет живое общение, а ночные клубы пришли на смену хорошим застольям с песнопениями. В этом отношении Москва стала какой-то фригидной особой.

 Есть в городской жизни и приятные моменты, ставшие неотъемлемой частью нашего быта. Например, домофоны в подъездах. Безопасность в наше время лишней не бывает. Раньше отключение горячей воды было совершенно непредсказуемым, а теперь нас заранее об этом предупреждают. Мелочь, а приятно.

 Как руководитель детского театра я должен сказать, что в Москве год от года становится серьезнее проблема детского творчества и досуга. Родители заняты зарабатыванием денег, и все меньше времени у них остается на собственных детей. Если уж родители сами не занимаются с ребенком, они могли бы водить своих ребят в кружки или клубы. Но, увы, и это не спасает. Уровень преподавания во многих детских учреждениях далек от идеального. Года полтора назад я был членом жюри одного московского фестиваля. Там насмотрелся на тех людей, которые учат подрастающее поколение. Таких учителей я дер­жал бы как можно дальше от детей! Качество внешкольного образования в городе обязательно нужно повышать.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//В мире

Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

Приезд Елены Ханги в Эстонию обернулся скандалом

На эстонском ТВ-канале ETV+ ведущей Елене Ханге пришлось оправдываться на тему «понаехали»: ее упрекнули в том, что Елена приехала работать в Эстонию и отбирает «хлеб» у местных журналистов.

//Новости партнеров

//Общество

Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Владимир Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Президент России Владимир Путин поручил ФСО и Российской академии наук изучить к 15 декабря текущего года возможность расширения археологических раскопок в Большом Кремлевском сквере.

//Общество

Поздравления нашему коллеге

Поздравления нашему коллеге

Сегодня у известного отечественного журналиста, писателя, общественного деятеля, большого друга нашего издания и автора популярных книг, издаваемых ИД «Аргументы недели», Андрея КАРАУЛОВА день рождения.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Канделаки напомнила, как за Сенцова заступались мировые знаменитости

Тину Канделаки возмутили заявления украинского режиссёра Олега Сенцова о том, что в Крым и Донбасс он вернётся только на танках. Телеведущая напомнила, как за Сенцова заступались проставленные мировые режиссеры.

//Общество

В РПЦ навали россиянок, делающих аборты, сорняками, а школьных учительниц...ну, в общем, "умом коротки"

В РПЦ навали россиянок, делающих аборты, сорняками, а школьных учительниц...ну, в общем, "умом коротки"

Делающих аборты россиянок в РПЦ сравнили с сорняками, которых нужно выкорчевать, а в школьные педагоги порекомендовали брать исключительно мужчин, ибо женщины «умом коротки»

//Жаркое из блогов

Истерика вокруг российского газа.

Истерика вокруг российского газа.

«Нафтогаз» назвал цену, получив которую Украина будет готова пойти на мировую с «Газпромом». «Каких-то» 12 миллиардов долларов, и украинская компания будет готова решить конфликт во внесудебном порядке. Именно столько Москва якобы задолжала Киеву за транзит газа.

//Шоу-бизнес

Алёна Водонаева научила женщин красиво стареть

Алёна Водонаева научила женщин красиво стареть

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала, как «стареть красиво» и какие качества должна иметь женщина, чтобы оставаться желанной в любом возрасте. По её мнению, женская привлекательность кроется вовсе не в отсутствии морщин.

//Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП со "Скорой" в Ленобласти

Четыре человека пострадали в ДТП со "Скорой" в Ленобласти

Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗ с автомобилем скорой помощи на Дороге жизни в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

//Здоровье

Онколог рассказал молодёжи, как избежать онкологии

Онколог рассказал молодёжи, как избежать онкологии

Российский онколог Андрей Коржиков рассказал молодым согражданам, как правильно следить за здоровьем, чтобы избежать развития рака и вовремя диагностировать опасное заболевание.

//Новости партнеров

//В мире

Реквием по свободе: 11 сентября 2001 года

Реквием по свободе: 11 сентября 2001 года

Восемнадцать лет назад в США произошла серия координированных терактов, организованных группировкой “Аль-Каида” (запрещенная в России организация). Что это событие значило для мирового сообщества?

//Общество

Росгвардия предлагает журналистам на митингах носить опознавательные жилеты и требует соблюдать "военную тайну"

Росгвардия предлагает журналистам на митингах носить опознавательные жилеты и требует соблюдать "военную тайну"

Росгвардия предлагает журналистам на митингах носить опознавательные жилеты. А так же просят обязать представителей масс-медиа не разглашать персональные сведения о нацгвардейцах

//Общество

Международный день солидарности журналистов — 8 сентября

Международный день солидарности журналистов — 8 сентября

Каждый год 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. И в этот день мы вспоминаем истоки журналистики и обращаемся в прошлое.

//Здоровье

Как правильно чихать?

Как правильно чихать?

Столь естественный процесс, как чихание, тоже можно совершать неправильно. Медики рассказали, какие ошибки люди допускают при чихании и к каким последствиям они могут привести.

//Культура

Валентин Гафт: влюбчивый и колкий романтик

Валентин Гафт: влюбчивый и колкий романтик

Валентин Гафт — актер драматической и непростой судьбы. Полюбившийся многим благодаря фильмам «Гараж», «Чародеи», «Сирота казанская», он так же известен и как автор колких эпиграмм, которые чаще всего посвящает друзьям и коллегам.

//Политика

Путин назначил нового прокурора Москвы

Путин назначил нового прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Москвы. Им стал государственный советник юстиции второго класса Денис Попов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
5

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры