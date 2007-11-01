Пластилиновая Россия

ЗАМЕЧЕНО, что оживаю­щий на экране пластилин заво­раживающе действует на зрителей. Эта техника из­вестна по мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Па­дал прош­логодний снег».

Именно так будет создано свыше 100 фильмов, которые составят яркую и праздничную панораму России. Телепроект «Мы живем в России» («Мульти-Россия») – цикл анимационных миниатюр о разных регионах, городах и народностях нашей страны.

Продолжительность каждого фильма – 1 минута.

Каждый из роликов проекта «Мульти-Россия» начинается со своеобразной загадки. Например: «Где можно увидеть мамонта внутри ледяной глыбы?» или «Где сделали ракету, на которой Гагарин полетел в космос?»

Каждый фильм посвящен одному российскому региону и рассказывает о том, чем он уникален. Ну и, естественно, ­экс­курсоводом в этом большом пластилиновом путешествии стал Медведь-краевед.

Только в отличие от фольк­лорных предшественников Медведь-краевед – дотошный журналист с современными взглядами на жизнь. Он без конца примеряет разные национальные костюмы и перевоплощается в представителей множества профессий. Сам управляет транспортными средствами, будь то оленья упряжка, вертолет или космический корабль.

Говорить Медведь будет голосом народного артиста России Дмитрия Наза­ро­ва. Большая телепремьера проекта пройдет в эфире Первого канала в День народного единст­ва – 4 ноября 2007 года.