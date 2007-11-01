Пластилиновая Россия
№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ЗАМЕЧЕНО, что оживающий на экране пластилин завораживающе действует на зрителей. Эта техника известна по мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег».
Именно так будет создано свыше 100 фильмов, которые составят яркую и праздничную панораму России. Телепроект «Мы живем в России» («Мульти-Россия») – цикл анимационных миниатюр о разных регионах, городах и народностях нашей страны.
Продолжительность каждого фильма – 1 минута.
Каждый из роликов проекта «Мульти-Россия» начинается со своеобразной загадки. Например: «Где можно увидеть мамонта внутри ледяной глыбы?» или «Где сделали ракету, на которой Гагарин полетел в космос?»
Каждый фильм посвящен одному российскому региону и рассказывает о том, чем он уникален. Ну и, естественно, экскурсоводом в этом большом пластилиновом путешествии стал Медведь-краевед.
Только в отличие от фольклорных предшественников Медведь-краевед – дотошный журналист с современными взглядами на жизнь. Он без конца примеряет разные национальные костюмы и перевоплощается в представителей множества профессий. Сам управляет транспортными средствами, будь то оленья упряжка, вертолет или космический корабль.
Говорить Медведь будет голосом народного артиста России Дмитрия Назарова. Большая телепремьера проекта пройдет в эфире Первого канала в День народного единства – 4 ноября 2007 года.
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