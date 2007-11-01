Культурный культ инвестора

На днях будет подписана городская целевая программа «Культура Москвы» на 2008–2010 гг., которая уже в общих чертах утверждена столичной мэрией. Подобные целевые программы-«трехлетки» принимают уже третий раз. Все они – этапы общего плана повышения культурного уровня столицы, расписанного вплоть до 2020 года.

ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ средств на программу большая часть будет потрачена на ремонт старых зданий и строительство новых. В порядок приведут, например, Музыкальный колледж имени Гнесиных, Музей космонавтики и Провиантские склады (в отремонтированных помещениях разместится Музей истории Москвы). В планах – строительство мультимедийного комплекса актуальных искусств, нового здания для театра «Геликон-опера», Академии акварели Сергея Андрияки, Музейно-мемориального комплекса истории ВМФ России.

Есть в программе и новые интересные идеи. «В Москве несколько миллионов мигрантов, – констатирует Евгений Медведев, начальник Управления столичного Департамента культуры. – На это нельзя закрывать глаза. Многие мигранты хотели бы остаться в Москве, они стремятся стать полноценными горожанами. Им нужно помочь. Мы предлагаем организовать в библиотеках курсы русского языка для мигрантов». Раньше, напомним, речь шла о том, чтобы знакомить приезжих с российской культурой в специальных центрах или школах. Другая новация касается библиотек. В них и раньше поставляли современное оборудование. Настолько современное, что библиотекари и пользоваться-то им не умели. Накроют сканер тряпочкой – пусть стоит до лучших времен. В рамках «Культуры Москвы» будут организованы специальные курсы, обучающие работе с техникой, которые должны пройти 2,5 тыс. библио­текарей.

Все эти задумки нужны и важны. Но главную культурную проб­лему Москвы они не решают. По нормативу, в каждом районе города в шаговой доступности (то есть на расстоянии 500 м от всякого жилья) должно быть по крайней мере одно учреждение культуры. Это может быть библиотека, клуб, центр творчества… В реальности норматив о доступности, конечно, не соблюдается. Например, в трех районах столицы вообще нет библиотек. От дефицита культурных учреждений особенно страдают «заМКАДные» и новые районы города (в том числе Кожухово, Некрасовка).

«Обеспечить Москву культурными учреждениями по нормативу нереально. Да мы и не ставим такой задачи, – утверждает Евгений Медведев. – Мы предлагаем пойти по другому пути – создавать «многофунк­циональные объекты культуры модульного типа». Это будут здания, в которых найдется место и для клуба со зрительным залом, и для школы творчества, и для библиотечного центра». Для начала «модули» собираются возвести в 15 районах города, особенно страдающих от «культурного» дефицита. Но вопрос в том, на чьи деньги строить эти и другие учреждения культуры?

«У города достаточно средств, чтобы самостоятельно финансировать полноценную культурную программу, – считает Евгений Герасимов, председатель Комиссии Мос­гордумы по культуре. – Необходимы такие учреждения культуры, которые станут дейст­вительно народным достоянием, а не достоянием инвесторов». Но привлекать внебюджетные источники тоже заманчиво. Инвестор за свой счет отремонтирует или построит учреждение культуры, взамен получит часть помещений в обустроенном здании либо поощрение от столичного правительства в другой форме. И никаких средств из бюджета не потребуется.

«Инвесторы преследуют фи­нансовый интерес!» – возмущенно озвучил экономическое правило столичный мэр на заседании, посвященном обсуждению «Культуры Москвы».

И потребовал от подчиненных не заигрывать с инвесторами. Впрочем, это не помешало ему на том же заседании высказаться «за» привлечение внебюджетных средств для реализации программы: «Могу сказать: вас (чиновников Комитета по культуре. – Прим. ред.) испортили деньги. Был бы жесточайший дефицит бюджетных средств – вы бы начали больше думать». Как это понимать? Так нужны инвестиции или нет?

За отсутствием четкого политического решения следует отсутствие четкого порядка управления и контроля. Если уж решили строить за счет инвестора, его нельзя «распускать». А то получится, как с одним многофункциональным культурным центром в столице. Сначала город должен был получить 50 тыс. кв. м площадей, где собирались разместить зрительный и выставочный залы, музыкальную школу, библиотеку. Потом инвестору стало не хватать запланированных сумм на строительство. Он начал требовать больше площадей на откуп. Доля городского участия сокращалась. В итоге город получил лишь 25 тыс. кв. метров!

Если же принимается решение строить или ремонтировать за счет бюджета, то рассчитывать средства нужно заранее, чтобы не допускать долгостроя. Например, в программе «Культура Москвы» на запланированы расходы на последний этап реконструкции парков Коломенское и Царицыно. В городском бюджете нужно «наскрести» на эти цели еще как минимум 400 млн. долларов.

Марта ДАШКОВА,

Дмитрий КОНОВАЛОВ