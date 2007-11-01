Была избушка деревянная…

Московские власти объявили о решительном сносе всех домов с деревянными перекрытиями ниже пяти этажей. Как выяснил корреспондент «АН», снесут 1200 зданий. Еще 12,6 тыс. домов реконструируют или отремонтируют к 2014 году. Списка еще нет, но логично предположить, что подавляющее большинство обреченных на снос строений располагается в центре и имеет в паспорте БТИ дореволюционную «дату рождения».

К ПОДОБНОМУ решению готовились давно. В 2003 г. было объявлено о паспортизации домов с деревянными перекрытиями в Центральном округе. Префект ЦАО тогда заверил, «что сносить дома и переселять жильцов никто не будет». Просто, мол, пересчитают ветхое жилье, вдруг пригодится. Пересчитали, и спустя год, в октябре 2004-го, мэрия озвучила вердикт: старые постройки отдать на откуп инвесторам. Иными словами, бери дом, расселяй жильцов и делай с ним «что хошь». Видимо, «что хошь» получилось не в полном объеме, потому что теперь власти прямо заявляют о своем намерении снести все дома с деревянными перекрытиями. Принудительно.

Индульгенцию получат только памятники исторического и культурного наследия. То есть вроде бы нужная оговорка есть? Есть, но в Москве отсутствует понятие охраны исторической застройки. Памятников у нас не так-то и много. Утрируя: если владелец дома в свое время не зазывал к себе Пушкина почитать «Бориса Годунова», не устраивал литературных вечеров с приглашением творческой элиты, то будь сейчас дом хоть сотню раз мил и приятен взору, оснований для постановки его на охрану фактически нет.

Еще некоторые цифры. В Москве сегодня насчитывается около 4500 «объектов культурного наследия» (это не только дома, но и скульптуры, парки и т.п.), 1400 – выявленных. Выявленные – это пока не памятники, их ценность подтверждена, но «охранную грамоту» им может дать только правительство. 16 мая этого года 184 из 1400 ее получили. Судьба остальных под большим вопросом. Вновь выявленным, кстати, был снесенный Военторг.

Чтобы картина стала совсем наглядной, прогуляйтесь по сретенским переулкам, к примеру. Поразглядывайте симпатичные дореволюционные доходные дома. Полюбопытствуйте, что там за изгородью. Затем по Колокольникову или Печатникову переулку спуститесь к Трубной улице. И осознайте, что почти всю застройку между Сретенкой и Цветным бульваром, которую вы увидели, можно уничтожить, а вместо нее построить офисы, подобные тем, что стремглав прорастают сейчас на Трубной. Вот такая и будет у нас столица. Из стекла и бетона.