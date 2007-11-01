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Дела попали в переплет

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 В столице 17 архивов, 7 из них, которые находятся в подчинении у федеральных властей, пребывают не в лучшем состоянии. Эти «бумагохранилища» может постигнуть та же участь, что и Российский государ­ственный архив древних актов (РГАДА). Там из-за прорыва трубы погибли документы, имеющие историческую ценность. Не будет преувеличением сказать, что в опасности сама память страны.

 МОСКОВСКИЕ архивы расположены в двух современных комплексах – на ул. Профсоюзной и на ул. Меж­дународной. Они оборудованы современной техникой. В федеральных хранилищах все ровно наоборот. Российские архивы разбросаны по всей Москве. Так, в неустойчивом (в прямом смысле этого слова!) положении оказался Российский государст­венный архив социально-политической истории, что на Большой Дмитровке. «Мы находимся в тектонически опасном районе, – рассказывает директор Кирилл Андерсон. – Буквально в 20 метрах от нас произошел большой провал почвы (тогда в яму рухнула машина, на соседних домах появились трещины). Специалисты не исключают, что грунт просядет снова. Кроме того, строение подмывают подземные воды, которые после реконструкции Манежной площади текут под наше здание». Архив социально-политической истории существует в условиях жесткого дефицита средств (их не хватает даже на поддержание здания в нормальном состоянии – не говоря уже о реконструкции), при этом московские власти регулярно штрафуют хранилище за неаккуратный внешний вид фасада.

 Два других федеральных архива – Российский государственный военно-исторический архив и Архив фонодокументов – занимают бывший Лефортовский дворец. Там с незапамятных времен действует водяная система отопления (хотя по нормативам в хранилищах отопление должно быть воздушным). Последствия вполне вероятной аварии можно видеть на примере РГАДА...

 Из федеральных архивов повезло, пожалуй, только Российскому государственному архиву новейшей истории. Он расположен в современном здании на Старой площади, бок о бок с Адми­нистрацией Президента.

 «Ежегодно на текущий ремонт архивов расходуется 35 млн. руб., – комментирует директор Федерального архивного агентства Владимир Козлов. – На решение глобальных проблем вроде полного технического переоснащения денег практически не остается». Причем после аварии в РГАДА ситуация с финансами усугубится. По словам директора Архива древних актов Михаила Рыженкова, на ликвидацию  последствий ЧП потребуется около 2 млн. рублей. Скорее всего, эти средства будут изыскиваться классическим российским путем – урезанием финансирования других архивных учреждений.

Надежда ЛАРИНА

Любопытный аргумент

 О ПЕРЕСЕЛЕНИИ «проблемных» архивов в новые здания речь не идет. Разве что в исключительном случае. Так новое помещение получил Главный исторический архив России. А все потому, что его прежнее здание – бывший Синод – облюбовал Конституционный суд России, собравшийся переезжать в Северную столицу.
 

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