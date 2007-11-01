//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

«ДОН-Строй» накажет «Щукиных детей»

Подрядчики компании требуют 2,5 млн. руб. с тех, кто недоволен стройкой

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

<nobr>«ДОН-Строй»</nobr> накажет «Щукиных детей»
Высотный дом возводят на сыпучих грунтах

 О многолетней борьбе жителей с ул. Маршала Бирюзова, 41, с компанией «ДОН-Строй» «АН» писали несколько раз. Защищая тех, кто протестовал в Щукино против произвола работников этой компании, мы надеялись, что специально созданная в конце июля Межведомственная комиссия при правительстве Москвы запретит точечную застройку. Но увы! Главный архитектор города Александр Кузьмин и члены его комиссии не признали эту стройку точечной. Небоскреб во дворике на ул. Маршала Бирюзова будет. Проект здания, как и прогнозировали «АН» (см. №37 от 13.09.07), уменьшили всего лишь на два этажа.

 СЕЙЧАС строительст­во в горячей точке Щукина по-прежнему считается временно приостановленным.

 Вместо благоустроенных детских площадок прямо под окнами жилых корпусов теперь разрыт огромный котлован. Наталья Гордеева, старшая по дому №41, надеялась на то, что работы удастся остановить навсегда. Поэтому ходила на все заседания городской Межведомственной комиссии, решающей вопросы точечной застройки. Напомним, что столичные власти недавно приняли эпохальное решение о том, что в состав этой комиссии должны войти представители общественности. Сейчас их уже стали допускать на заседания. Только мера эта оказалась формальной. «Я ходила туда три раза. Обсуждение нашего вопроса всякий раз откладывалось, – рассказывает Наталья Гордеева. – На четвертый раз председатель комиссии Александр Кузьмин вдруг заявил, что по строительству на ул. Маршала Бирюзова решение уже принято. То ли неделю, то ли две назад! Возмущаться было бесполезно».

 Хотя у жителей и их сторонников есть серьезные аргументы, к которым неплохо бы прислушаться столичному правительству. «Работы на этом объекте велись без плана организации строительства (ПОС). Это грубейшее нарушение! – утверждает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – У меня есть документ, подписанный руководителем Депар­тамента градостроительной политики Владимиром Ресиным, с формулировкой: «остановить стройку до выработки ПОС». Однако ПОСа у «ДОН-Строя» по-преж­нему нет! Комиссия знала об этом приказе. Префект Се­веро-Западного округа Виктор Козлов тоже был в курсе. Несмотря на это, было принято решение о продолжении строительства».

 Есть и другие вопросы к застройщику и городским властям. Например, почему по проекту «ДОН-Строя» не было публичных слушаний? Как получилось, что по договору аренды земли под стройплощадку «ДОН-Строй» должен занимать не более 0,3 га, а ныне он захватил уже целый гектар?

 Между тем подрядчики ГПСМУ-2 несут убытки. Во-первых: за несколько дней простоя техники – 1,1 млн. рублей. Во-вторых, из-за штрафных санкций, наложенных заказчиком «ДОН-Строем», – 1,4 млн. рублей. Оба компаньона уверены, что возместить эти потери должны те... кто больше всех скандалил! Поэтому постоянные партнеры «ДОН-Строя» – ГПСМУ-2 подали в суд на
пятерых активистов, участвовавших этим летом в акциях протеста. В общей сложности «пятерке отважных» придется заплатить по 500 тыс. руб. каждому, если суд сочтет их виновными.

 Возможно, строители считают, что они лояльны к жителям, так как сумма ущерба в разы превышает требуемую (но это вряд ли). Но скорее всего, понимают, что и 2,5 млн. руб. отсудить едва ли удастся. С другой стороны, для ответчиков, небогатых жителей обычных пятиэтажек, полмиллиона – сумма очень серь­езная. «Бирюзовцы» даже собираются, если проиграют суд, расставить по Москве ящики для сбора средств и развесить объявления с просьбой помочь. Подайте горожанам на выживание – «ДОН-Строю» на по­крытие убытков!

Валерий БУЛДАКОВ

Аргументы пикетчиков

 «МЫ ОБРАТИМЯ к депутатам Московской городской думы с просьбой найти нам хорошего адвоката, – говорит один из ответчиков Александр Кульпин. – В противном случае людям придется закладывать свое имущество, чтобы расплатиться с «ДОН-Строем».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Эксперт прокомментировал принятие Радой закона об импичменте президента

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев оценил принятие Верховной радой законопроекта президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы Украины.

//В мире

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Британские депутаты вновь отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

В Великобритании депутаты уже второй раз отвергли предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы.

//Политика

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков немного прояснил информацию о "шпионе США" Олеге Смоленкове: он работал в администрации Кремля, но несколько лет назад был уволен.

//новости партнеров

//В мире

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины

Утром во вторник, 10 сентября, парламент Украины в рамках заседания принял президентский закон о процедуре импичмента главы государства. Соответствующее решение поддержали 245 парламентариев.

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании авиабилетов в России

Росстат сообщил о значительном подорожании в этом году авиабилетов в России. Средняя стоимость перелета в экономклассе за последние восемь месяцев, с января по август 2019 года, выросла на 24,1%.

//В мире

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол сообщил о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе

Европол подготовил отчет, в котором сообщается о выходцах с Северного Кавказа, воевавших на стороне ВСУ в Донбассе. Европейские правоохранители отметили, что, возможно, они побывали до этого в Ираке и Сирии.

//Общество

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Тимати удалил скандальный клип про Москву с 1,5 миллионами дизлайков

Скандальный клип на песню «Москва», опубликованный компанией рэпера Тимати, набрал за пару дней около полутора миллионов дизлайков и был удален. Авторы вынуждены были объясниться.

//Общество

Международный день грамотности 8 сентября: почему в России не все хорошо с образованием

Международный день грамотности 8 сентября: почему в России не все хорошо с образованием

Международный день грамотности — еще один связанный с образованием праздник, который весь мир отмечает 8 сентября. Каждый год этот день проходит под разными темами. В этом году — «Грамотность и многоязычие».

//Новости партнеров

//Общество

Догхантер напал на супружескую пару, которая гуляла со своей собакой

Догхантер напал на супружескую пару, которая гуляла со своей собакой

Вчера вечером 44-летний житель Москвы вышел на прогулку вместе с женой и овчаркой. На пути им встретился догхантер, которого возмутило отсутствие намордника на животном и он открыл стрельбу

//Общество

В руководстве Удмуртии прокомментировали трагическую гибель Разина

В руководстве Удмуртии прокомментировали трагическую гибель Разина

Активист движения за сохранение удмуртского языка Альберт Разин совершил самосожжение у здания Госсовета в Ижевске утром 10 сентября. Мужчина принес с собой плакат "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть".

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Это девочка!": Анфиса Чехова поведала о пополнении в семье

"Это девочка!": Анфиса Чехова поведала о пополнении в семье

Известная телеведущая Анфиса Чехова на своей странице в социальной сети Instagram поделилась с подписчиками радостной новость: оказывается, недавно в ее семье произошло пополнение.

//В мире

Арабская весна: как развивается кризис в странах Африки и Ближнего Востока

Арабская весна: как развивается кризис в странах Африки и Ближнего Востока

Арабская весна — ярчайшее событие современной истории. Спустя восемь лет после начала этих событий арабское пространство все еще находится в состоянии серьезного политического, экономического и социального кризиса.

//Общество

Климатолог рассказал о погоде в Москве на осень и начало зимы

Климатолог рассказал о погоде в Москве на осень и начало зимы

Климатолог рассказал москвичам о погоде в столице осенью и в начале зимы. По словам Владимира Семенова, изменения в климате наблюдаются в Москве на протяжении нескольких десятилетий.

//Жаркое из блогов

За трезвый образ жизни

За трезвый образ жизни

Не успели утихнуть увлекательные споры о введении в России четырехдневной рабочей недели, как страну охватила новая интереснейшая дискуссия — о повышении возраста разрешения на покупку алкоголя до 21 года.

//В мире

Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Латвийский политик получил должность исполнительного вице-президента Еврокомиссии

Бывший вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в нынешнем составе будет исполнительным вице-президентом в сфере финансовых услуг и экономики. Чем будет заниматься латвийский политик в Брюсселе?

//В мире

В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

В Японии предложили слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Японские специалисты все еще находятся в поисках подходящего способа утилизации радиоактивной воды, которая копится в специальных наземных резервуарах на аварийной станции "Фукусима-1".

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет подозревает, что легендарную актрису Элину Быстрицкую родственники могли заморить голодом

Следственный комитет Москвы подозревает, что легендарную советскую актрису Элину Быстрицкую могли заморить голодом родственники. К следователям обратились знакомые артистки и потребовали провести проверку

//Экономика

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Эксперт Андрей Хохрин рассказал, что Россия может надеяться на то, что доллар вновь будет стоить 30 рублей. По его словам, ВВП в Российской Федерации способен и дальше сохранять нынешние темпы роста.

//В мире

В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В Китае женщина продала новорожденных близнецов и купила телефон

В китайской провинции Чжэцзян правоохранительные органы арестовали мать, которая продала своих новорожденных близнецов для последующего усыновления. Об этом во вторник сообщает сайт AsiaOne.

//В мире

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Поклонская предостерегла освобожденного украинца Сенцова

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась к осужденному в РФ за терроризм Олегу Сенцову. После возвращения на Украину мужчина заявил, что теперь вернется в Крым «только на танках».

//Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Голливудская актриса, бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удается сохранить идеальную фигуру и не поправляться. До 50 лет для поддержания формы Энистон соблюдала диеты.

//В мире

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Нацблок Латвии считает, что магазин рэпера Тимати несет угрозу безопасности страны

Представитель нацблока Латвии Райвис Дзинтарс обратился в спецслужбы с просьбой проверить магазин рэпера Тимати в Риге. Политик считает, что одежда с «кремлевской тематикой» несет угрозу безопасности Латвии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
2

Анастасия Заворотнюк прервала молчание в соцсетях после слухов о болезни
3

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
4

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
5

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры