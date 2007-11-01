«ДОН-Строй» накажет «Щукиных детей»

О многолетней борьбе жителей с ул. Маршала Бирюзова, 41, с компанией «ДОН-Строй» «АН» писали несколько раз. Защищая тех, кто протестовал в Щукино против произвола работников этой компании, мы надеялись, что специально созданная в конце июля Межведомственная комиссия при правительстве Москвы запретит точечную застройку. Но увы! Главный архитектор города Александр Кузьмин и члены его комиссии не признали эту стройку точечной. Небоскреб во дворике на ул. Маршала Бирюзова будет. Проект здания, как и прогнозировали «АН» (см. №37 от 13.09.07), уменьшили всего лишь на два этажа.

СЕЙЧАС строительст­во в горячей точке Щукина по-прежнему считается временно приостановленным.

Вместо благоустроенных детских площадок прямо под окнами жилых корпусов теперь разрыт огромный котлован. Наталья Гордеева, старшая по дому №41, надеялась на то, что работы удастся остановить навсегда. Поэтому ходила на все заседания городской Межведомственной комиссии, решающей вопросы точечной застройки. Напомним, что столичные власти недавно приняли эпохальное решение о том, что в состав этой комиссии должны войти представители общественности. Сейчас их уже стали допускать на заседания. Только мера эта оказалась формальной. «Я ходила туда три раза. Обсуждение нашего вопроса всякий раз откладывалось, – рассказывает Наталья Гордеева. – На четвертый раз председатель комиссии Александр Кузьмин вдруг заявил, что по строительству на ул. Маршала Бирюзова решение уже принято. То ли неделю, то ли две назад! Возмущаться было бесполезно».

Хотя у жителей и их сторонников есть серьезные аргументы, к которым неплохо бы прислушаться столичному правительству. «Работы на этом объекте велись без плана организации строительства (ПОС). Это грубейшее нарушение! – утверждает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – У меня есть документ, подписанный руководителем Депар­тамента градостроительной политики Владимиром Ресиным, с формулировкой: «остановить стройку до выработки ПОС». Однако ПОСа у «ДОН-Строя» по-преж­нему нет! Комиссия знала об этом приказе. Префект Се­веро-Западного округа Виктор Козлов тоже был в курсе. Несмотря на это, было принято решение о продолжении строительства».

Есть и другие вопросы к застройщику и городским властям. Например, почему по проекту «ДОН-Строя» не было публичных слушаний? Как получилось, что по договору аренды земли под стройплощадку «ДОН-Строй» должен занимать не более 0,3 га, а ныне он захватил уже целый гектар?

Между тем подрядчики ГПСМУ-2 несут убытки. Во-первых: за несколько дней простоя техники – 1,1 млн. рублей. Во-вторых, из-за штрафных санкций, наложенных заказчиком «ДОН-Строем», – 1,4 млн. рублей. Оба компаньона уверены, что возместить эти потери должны те... кто больше всех скандалил! Поэтому постоянные партнеры «ДОН-Строя» – ГПСМУ-2 подали в суд на

пятерых активистов, участвовавших этим летом в акциях протеста. В общей сложности «пятерке отважных» придется заплатить по 500 тыс. руб. каждому, если суд сочтет их виновными.

Возможно, строители считают, что они лояльны к жителям, так как сумма ущерба в разы превышает требуемую (но это вряд ли). Но скорее всего, понимают, что и 2,5 млн. руб. отсудить едва ли удастся. С другой стороны, для ответчиков, небогатых жителей обычных пятиэтажек, полмиллиона – сумма очень серь­езная. «Бирюзовцы» даже собираются, если проиграют суд, расставить по Москве ящики для сбора средств и развесить объявления с просьбой помочь. Подайте горожанам на выживание – «ДОН-Строю» на по­крытие убытков!

Валерий БУЛДАКОВ

Аргументы пикетчиков

«МЫ ОБРАТИМЯ к депутатам Московской городской думы с просьбой найти нам хорошего адвоката, – говорит один из ответчиков Александр Кульпин. – В противном случае людям придется закладывать свое имущество, чтобы расплатиться с «ДОН-Строем».