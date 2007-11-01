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Сибирские голендры

Через 400 лет Нидерланды заинтересовались судьбой своих земляков

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сибирские голендры
Фото ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ПЯТНИЦА» г. ИРКУТСК

 В детстве Уполномоченного по правам человека в Иркутской обл. Ивана Зелента звали просто Яськой. Разговаривал он на «хохляцком» наречии. Ему (как и братьям и сестрам) нельзя было брать в руки нож и в воскресенье до обеда – играть. В метрике в графе «национальность» у Яськи стояло то немец, то украинец. Но мальчик всегда знал, кто он на самом деле, потому что родился и жил в доме, построенном почти 100 лет назад его предками – голендрами.

Откуда есть пошла национальность?

 КАКОВА историческая родина голендров, до сих пор не знает никто, – нынешние территории то ли Германии, то ли Голландии. Около 400 лет назад далекие предки сибирских голендров ушли со свой родины, где их притесняли по религиозному признаку, – они были лютеранами. Приют нашли в землях одного из польских воевод – на берегах реки Буг. Там переселенцы прожили 300 лет, сохранили религию, но потеряли исконный язык, ­стали говорить на смеси польско-украинско-белорусских языков. Именно на берегах Буга переселенцы стали называть себя голенд­рами. Одни исследователи переводят это слово как «дровосеки», другие говорят, что оно восходит к названию национальности.

 После третьего раздела Польши голендры оказались на территории Российской империи. Когда началась столыпинская реформа, голендрам предложили ехать в Сибирь, где было много свободных плодородных земель. Часть согласилась. Ходоки приехали в Иркутскую губернию в 1908 г., а семьи перевезли в 1910–1914 годах. Основали в Заларинском районе, в предгорьях Саян, в глухой тайге три деревни. Сейчас их нередко именуют одним названием – Пихтинск.

 Деревни пихтинских голендров разительно отличаются от сибирских. Дома стоят не кучно, а метрах в 300–400 друг от друга, чтобы курицы в гости к соседям не ходили. Усадьба – многофункциональный комплекс под длинной крытой досками кровлей – состоит из жилья, сеней, кладовых, хлева, тока для обмолота зерна и сеновала. Люди крепкие духом, мощные физически, дома свои строили на века, хоть и без гвоздей. Уже к 30-м годам сибирские голендры,  корчуя тайгу и вспахивая землю, стали жить в достатке. И – попали под раскулачивание. Погиб в те годы и дед Ивана Зелента, пастор. В 1939 г. его расстреляли в составе группы австро-латыш­ского заговора.

 В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, голендров ждало еще одно испытание. Их не брали на фронт, так как они, переселившись в Сибирь, были записаны немцами (фамилии навеяли – Зелент, Людвиг, Кунц, Гильдебрант и проч.). Стараниями НКВД почти все трудоспособное население оказалось в трудовой армии, где отношение к ним было хуже, чем к пленным фашистам. Многие там и сгинули. Кстати, в Первую мировую войну царская Россия призывала голендров наравне с другими своими гражданами.

В большой мир

 ДОЛГОЕ время голендры жили достаточно обособленно. До 1955 г. почти все браки заключались лишь между жителями трех деревень. А потом ситуация изменилась, потому что началось кровосмешение. «В нашей семье три сына женились на русских девушках, я в том числе, – говорит Иван Зигмундович, – только один – на своей. Сестры Изульфина, Альфреда, Альбина, Алижбета тоже вышли замуж за русских».

 В Пихтинске сейчас сохранилось всего около 100 дворов. Голендры стараются жить замкнуто и беречь традиции. В речи стариков проскакивают украинские, белорусские, польские и немецкие словечки. Они сохранили свою религию, но на нее наложили отпечаток многовековые странствия. Лютеранские псалмы пихтинские голендры читают по ксенжкам (священным книгам на польском языке, которые отпечатаны в прошлом веке в Восточной Пруссии). А Рождество и Пасху отмечают по православному календарю. Посты соблюдаются строго. «В войну, помню, жили голодно, но никто не поднимал ружье на диких коз, не убивал таежных животных, – рассказывает Иван Зелент. – Отец говорил: главная охота для нас, сынок, – в огороде, что вырастишь, то и твое, а звери – божьи твари».

 Во многих семьях имеется национальная одежда, напоминающая голландскую: пестрые юбки и кружевные чепцы. Сохранился не только обиход, но и многие обычаи, например, свадебные. Особый обряд – «прибивание чепца»: лавку вместе с сидящими на ней молодоженами подбрасывают. Считается, что таким образом на голове невесты закрепляется чепец замужней женщины, который ей дарит свекровь.

Знай свою историю!

 «НАМ, детям, историю рода рассказал перед смертью отец. Мы восстановили родственные связи с Польшей, Германией. Это было не очень тяжело, потому что отец втайне от нас все это время переписывался с родней в Германии», – рассказывает Иван Зелент.

 В будущем году в Пихтин­ске будет праздноваться 100-летие переселения голендров в Сибирь и 400-летие переселения на реку Буг. Пихтинцы хотят установить обелиск в честь основания поселения, увековечить погибших в советские времена, провести научную конференцию. Из заветного – перевести на русский язык и издать книгу о скитаниях голендров, написанную по заказу правительства Голландии. А из насущного – сделать хорошую дорогу по самой деревне и на кладбище.

Светлана БУРДИНСКАЯ,
Иркутская обл.

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